Elon Musk per Halloween prende in affitto il castello di Dracula: gli invitati vip alla festa

Elon Musk per Halloween ha preso in affitto il castello di Dracula in Romania per una festa. Diversi i personaggi famosi.

Elon Musk per Halloween ha pensato bene di organizzare una festa davvero speciale e suggestiva. Più che altro è il luogo scelto che lascia senza parole. Infatti, il party è stato pensato nel castello di Dracula in Romania. Tanti i personaggi famosi che prenderanno parte a questa festa. Da attori e super modelle passando per altri miliardari. Dopo l’acquisto di Twitter, per Musk è il tempo di festeggiare alla grande.

Elon Musk per Halloween prende in affitto il castello di Dracula

Elon Musk, dopo aver acquistato Twitter, ha organizzato una mega festa in una struttura particolare e speciale per Halloween. Il party si terrà in un luogo suggestivo: il proprietario di Tesla e Twitter ha fittato il castello di Dracula in Romania. Il castello in questione si trova nei pressi di Brasov, in Transilvania. Si tratta di un posto leggendario, e non è chiaro se all’interno vi sia realmente vissuto Vlad Dracul, il nobile rumeno vissuto nel 15esimo secolo.

Gli invitati vip alla festa

Alla super festa non mancheranno nomi e personaggi di spicco. Musk per l’occasione ha invitato il fondatore di PayPal Peter Thiel, il co-fondatore di Google Sergey Brin e gli attori Angelina Jolie e Adrian Grenier. Tra gli invitati dovrebbe esserci anche la top model e attrice Elle Machperson.

La festa sarebbe stata organizzata tra gli altri anche dal proprietario del castello di Bran, l’arciduca Dominic von Habsburg.

Secondo i media locali sono oltre duecento le celebrità che daranno vita all’evento mondano più importante della storia della Romania. Sono emersi anche delle notizie sul menù che si dice essere di un ristorante italiano.