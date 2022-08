Jova Beach Party a Roccella Jonica, sabato 13 agosto: scaletta, ospiti, orari e biglietti dell’evento

Jova Beach Party a Roccella Jonica in Calabria per due date, 12 e il 13 agosto. Previsti in due giorni circa 60mila spettatori. Ecco le info sul canzoni, ospiti ed orari del concerto che va in scena sabato 13 dal primo pomeriggio.

Jova Beach Party a Roccella Jonica, sabato 13 agosto: scaletta, ospiti

Lorenzo Jovanotti è di tappa a Roccella Jonica, in Calabria, con il suo tour Jova Beach Party. Probabile ospite della data di sabato 13 agosto 2022 all’Arena Natura Village di Roccella Ionica è Gianni Morandi, già presente il giorno prima -venerdì 12 agosto- sempre a Roccella Ionica.

Mentre di seguito ecco la probabile scaletta delle canzoni:

Una tribù che balla

I love you baby

Sensibile all’estate

Viva la libertà

L’estate addosso

Sabato

Il sole sorge di sera

Musica

Il boom

Nuova era

Safari

Ragazza magica

Baciami ancora

Sapore di sale

Le tasche piene di sassi

Tensione evolutiva

Penso positivo

Un raggio di sole

Megamix

Non m’annoio

L’ombelico del mondo

(Tanto)³

Gli immortali

Estate

Il più grande spettacolo dopo il big bang

Ti porto via con me

Ragazzo fortunato

A te

Orari e biglietti dell’evento

Per la data di sabato 13 agosto 2022, sono ancora disponibili due tipologie di biglietti per il Jova Beach Party. Si parte da un prezzo di 65 euro per il posto unico fino ai 99 del settore Pit che include anche il libero accesso sotto al palco. Gli orari di inizio ed entrata sono fissati nel primo pomeriggio intorno alle 15 ma il concerto vero e proprio inizierà verso le 20.30.

“Il tutto si svolgerà in piena sicurezza – assicura il vicesindaco e assessore comunale ai lavori pubblici Francesco Scali– l’organizzazione ha tenuto conto anche della salvaguardia della vegetazione dunale e dell’ecosistema marino. Sono sicuro anche che con l’aiuto di un pubblico educato che ha già dimostrato nel 2019 grande maturità, tutto andrà per il meglio”.

