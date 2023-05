Studente accoltella professoressa in aula: è successo in un istituto del Milanese

Studente accoltella professoressa in aula: una mattinata surreale in un istituto superiore nel milanese. La vicenda è stata anche commentata dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Una notizia si rincorre sul web in queste ore: uno studente delle scuole superiori è entrato in aula questa mattina per aggredire la sua professoressa. Il ragazzo aveva portato, oltre al coltello, con il quale ha ferito gravemente l’insegnante anche una pistola a giocattolo che è servita soltanto per minacciare gli altri ragazzi. Una vicenda davvero da film ma anche da realtà americana che ha spaventato gli altri studenti presenti e riportato gravi conseguenze alla stessa insegnante.

La vicenda si è consumata nell’Istituto superiore Emilio Alessandrini di Abbiategrasso, nel milanese. La professoressa, 51 anni, è stata portata nell’ospedale di Legnano ma non è in pericolo di vita. Mentre il giovane, che ha subito anche lui lievi ferite, è stato portato all’ospedale San Paolo di Milano.

“Oggi mi recherò ad Abbiategrasso dove è accaduto un fatto particolarmente inquietante”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, GIuseppe Valditara riferendosi alla professoressa ferita da uno studente ad Abbiategrasso. “Dopo l’esperienza del Covid gli episodi di bullismo si stanno moltiplicando, proprio perché si è interrotta quella relazione interpersonale che è fondamentale nello sviluppo educativo“, ha aggiunto Valditara intervenendo al Pact for Innovation Summit.

