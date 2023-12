Farwest, puntata del 18 dicembre: temi e ospiti della serata

Farwest è il programma in onda su Rai3 in prima serata con la conduzione di Salvo Sottile. Ecco i temi della puntata del 18 dicembre.

Farwest è un programma di inchieste ed indagini che va in onda in prima serata su Rai3. Ecco quali saranno i temi affrontati nella puntata di lunedì 18 dicembre.

Farwest, puntata del 18 dicembre: temi

Farwest è il programma di inchieste che va in onda su Rai 3 con la conduzione di Salvo Sottile. La nuova puntata è prevista per lunedì 18 dicembre in prima serata. Puntata che si può seguire e recuperare anche in streaming su RaiPlay. Si parte dal tema della violenza sulle donne, con un’inchiesta sui braccialetti elettronici. A seguire, un servizio sulle pratiche di licenziamento di uno dei principali sindacati italiani e sull’inchiesta della Procura di Roma su una truffa milionaria all’Inps. Infine, un viaggio nel mondo sfavillante degli italiani che da Dubai vendono corsi per diventare ricchi a clienti decisamente poco soddisfatti.

Gli ospiti della serata

Il programma è di Salvo Sottile, realizzato insieme agli inviati Carlo Marsilli, Silvio Schembri, Rebecca Pecori, Giulia Torlone, Francesca Carrarini, Andrea Sceresini e Carmine Gazzanni.

LEGGI ANCHE: Pietro Orlandi contro Gasparri a Muschio Selvaggio: il video