The Sandman, serie tv Netflix: uscita, trama, cast e trailer

The Sandman è la nuova serie tv lanciata da Netflix in questo agosto e punta davvero a diventare uno dei prodotti più seguiti. La serie tv è strutturata in 10 episodi ed è disponibile già da questi primi giorni del mese.

The Sandman, serie tv Netflix: uscita e trama

The Sandman è la serie tv adattamento dell’omonimo comic book di Neil Gaiman, pubblicato da Dc Comics. Il nuovo prodotto targato Netflix è uscito sulla piattaforma streaming il 5 agosto 2022, verso le 9 di mattina circa.

La prima stagione è organizzata in dieci episodi.

La storia ruota intorno alla figura di Morfeo. Il Signore dei sogni è stato invocato e catturato da comuni mortali. Una volta libero, l’eterno dominatore del mondo onirico si accorgerà che i suoi problemi sono appena cominciati.

The Sandman: cast

Tom Sturridge è Sogno , o Morfeo , signore dei sogni;

, o , signore dei sogni; Gwendoline Christie è Lucifer , il signore dell’Inferno;

, il signore dell’Inferno; Vivienne Acheampong è Lucienne , bibliotecaria e guardiana fidata del Regno del Sogno;

, bibliotecaria e guardiana fidata del Regno del Sogno; Boyd Holbrook è Il Corinzio , un incubo che è riuscito a fuggire, desideroso di sperimentare tutto ciò che in mondo offre;

, un incubo che è riuscito a fuggire, desideroso di sperimentare tutto ciò che in mondo offre; Charles Dance è Roderick Burgess , un ciarlatano, ricattatore e illusionista;

, un ciarlatano, ricattatore e illusionista; Asim Chaudhry è Abele , la prima vittima, residente e fedele suddito del Regno del Sogno;

, la prima vittima, residente e fedele suddito del Regno del Sogno; Sanjeev Bhaskar è Caino , il primo predatore, residente e fedele suddito del Regno del Sogno.

, il primo predatore, residente e fedele suddito del Regno del Sogno. Kirby Howell-Baptiste è Morte , sorella di Morfeo e sua consigliera;

, sorella di Morfeo e sua consigliera; Mason Alexander Park è Desiderio , uno dei fratelli di Morfeo;

, uno dei fratelli di Morfeo; Donna Preston è Disperazione , sorella di Morfeo e gemella di Desiderio;

, sorella di Morfeo e gemella di Desiderio; Jenna Coleman è Johanna Constantine , esorcista esperta dell’Occulto, nonché la bis bis bisnonna di John Constantine;

, esorcista esperta dell’Occulto, nonché la bis bis bisnonna di John Constantine; Joely Richardson è Ethel Cripps , ladra professionista, dalle mille identità;

, ladra professionista, dalle mille identità; Niamh Walsh è Ethel Cripps da giovane , una ragazza tradita e determinata a sopravvivere;

, una ragazza tradita e determinata a sopravvivere; David Thewlis è John Dee , figlio di Ethel, pericoloso, pazzo e alla ricerca della verità, in una missione che potrebbe distruggere il mondo;

, figlio di Ethel, pericoloso, pazzo e alla ricerca della verità, in una missione che potrebbe distruggere il mondo; Kyo Ra è Rose Walker , una giovane donna alla disperata ricerca del fratello scomparso, che scopre di avere un legame con Morfeo, al quale nessuno dei due può sfuggire;

, una giovane donna alla disperata ricerca del fratello scomparso, che scopre di avere un legame con Morfeo, al quale nessuno dei due può sfuggire; Stephen Fry è Gilbert , protettore di Rose Walker;

, protettore di Rose Walker; Razane Jammal è Lyta Hall , migliore amica di Rose e giovane vedova in lutto per la morte del marito Hector. Quest’ultimo inizia a presentarsi nei sogni della moglie, senza che Rose lo sappia;

, migliore amica di Rose e giovane vedova in lutto per la morte del marito Hector. Sandra James Young è Unity Kincaide , ereditiera e misteriosa benefattrice di Rose, che ha trascorso un secolo ed ora è sveglia;

, ereditiera e misteriosa benefattrice di Rose, che ha trascorso un secolo ed ora è sveglia; Patton Oswalt è Matthew il Corvo, emossario di Morfeo

