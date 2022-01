Arnold Schwarzenegger, incidente: l’attore illeso ma ha ferito una donna

Arnold Schwarzenegger, incidente: l’attore americano è rimasto coinvolto in uno scontro con altre due vetture nel pomeriggio di venerdì 21 gennaio.

Arnold Schwarzenegger, incidente

Arnold Schwarzenegger è rimasto coinvolto in un incidente stradale in California nel pomeriggio di venerdì 21 gennaio. Secondo le informazioni date dal suo portavoce, l’attore americano era alla guida di un grosso Suv quando si è scontrato con un altre due auto a Brentwood, all’incrocio tra Sunset Boulevard e Allenford Avenue.

Non un felice pomeriggio per l’ex governatore e attore americano che a quanto pare è stato anche fortunato nell’incidente.

L’attore illeso ma ha ferito una donna

Schwarzenegger era alla guida quando è avvenuto lo scontro a un incrocio. Nell’incidente sono state coinvolte altre due auto, con la donna a bordo di una delle vetture che è stata trasportata nella struttura ospedaliera più vicina, per fortuna non riportando danni gravi, come racconta il Los Angeles Times.

Secondo le prime indiscrezioni sono state escluse cause riguardanti uso di stupefacenti e alcol. La polizia infatti ha subito fatto accertamenti non trovando però nulla a riguardo. Sono state pubblicate anche alcune foto del momento dell’impatto, che ritraggono l’ex governatore della California in prossimità della sua auto danneggiata. Nelle immagini compare anche l’attore Jake Steinfeld, amico di lungo corso di Schwarzenegger, ma non è chiaro se fosse uno dei passeggeri a bordo, oppure abbia semplicemente raggiunto l’ex governatore sul luogo dell’incidente.

Il suo portavoce, in merito alle cause e alla presenza dell’amico Steinfeld, non ha voluto lasciare dichiarazioni alla stampa.