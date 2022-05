Stefania Sandrelli, chi è: oggi, figli, Gino Paoli e film dell’attrice

Stefania Sandrelli è una famosa attrice italiana che ha iniziato ad ottenere successi nel cinema già a partire dagli anni 60′. Famosa è stata anche la sua relazione con il cantautore genovese Gino Paoli.

Stefania Sandrelli, chi è: oggi

Stefania Sandrelli è nata a Viareggio il 5 giugno 1946. Un terribile lutto ha colpito la sua famiglia quando aveva solo 8 anni ed a morire fu il padre.

La vita d’attrice ha arricchito e riempito la sua vita di riconoscimenti: tre i David di Donatello vinti su un totale di undici candidature, sei i Nastri d’argento e un Leone d’oro alla carriera, assegnatole nel corso della 62ma Mostra internazionale del Cinema di Venezia.

Stefania Sandrelli: Gino Paoli e figli

Ad appena 16 anni l’attrice inizia una relazione con Gino Paoli, a quell’epoca già sposato. Una storia che suscitò molto scalpore nell’Italia dell’epoca. Nel 1964 nasce la loro figlia Amanda, che porta il cognome Sandrelli come la madre.

Nel 1972 Stefania Sandrelli si è sposata con l’imprenditore romano Nicky Pende, da cui ha avuto il suo secondo figlio, Vito Pende. Lei e il marito Nicky Pende si separano nel 1976, due anni dopo la nascita di Vito.

Film dell’attrice

Ci sono due film in particolare che già a partire dagli anni 60′ la lanciano nel mondo del cinema con successo: Divorzio all’italiana e Sedotta e abbandonata. Poi si ricordano: Mignon è partita, per cui ha vinto come migliore attrice protagonista, e L’ultimo bacio e Figli/Hijos, con cui ha trionfato come migliore attrice non protagonista.