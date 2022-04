Chi è Speranza Scappucci: vita privata, marito, figli della direttrice d’orchestra

Chi è Speranza Scappucci è una famosa direttrice d’orchestra con esperienza e curriculum internazionale. Famosa per essere stata la prima donna ad aver diretto alla Scala di Milano.

Chi è Speranza Scappucci: vita privata

Speranza Scappucci è nata a Roma nel 1973. Si è diplomata in pianoforte e direzione d’orchestra presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma, dove ha studiato per ben dieci anni. Poi si è trasferita a New York per studiare alla Juilliard School.

In un’intervista a iodonna si è raccontata: “I miei genitori hanno sempre amato la musica, alla radio ascoltavano l’opera e quando potevano ci portavano ai concerti. Ho iniziato a studiare a quattro anni, non ricordo la vita senza la musica. Ho studiato musica per dieci anni, al Conservatorio di Santa Cecilia, a Roma. Ho fatto tanta musica da camera, pianoforte, storia della musica. Il percorso classico, diploma nel luglio del 1993.

Nel frattempo avevo passato un concorso per entrare alla Juilliard di New York, all’insaputa dei miei insegnanti e mai pensando che mi avrebbero presa. Un mese dopo il diploma ero a Manhattan”.

Speranza Scappucci: marito e figli

Non si hanno molte informazioni sulla sua vita privata e di conseguenza non si è conoscenza della presenza di un marito o compagno. Stranamente, però si sa che ha una sorella che ha tre figlie gemelle di 12 anni.

“Mia sorella maggiore ha tre figlie gemelle di dodici anni: mi seguono nei teatri, per loro è normale vedere che una donna dirige. Alla ragazzina che ci legge dico di credere e studiare, oltre al pianoforte, un altro strumento, ad arco oppure a fiato. Studiare duro, perché quella del direttore d’orchestra non è la bacchetta di Harry Potter”.

Direttrice d’orchestra

Speranza Scappucci è famosa per essere stata la prima donna a dirigere un’opera alla Scala di Milano. Tanti i riconoscimenti così com’è ricca la sua carriera professionale da direttrice d’orchestra. Nella stagione 2019/20 ha diretto Madama Butterfly, La Cenerentola e La Sonnambula all’Opera Royale de Wallone Liege. Ha debuttato nei teatri di tutto il mondo a partire con Il Barbiere di Siviglia alla Canadian Opera Company di Toronto fino al Tokyo Spring Festival e all’Opera National de Paris.

Inoltre ha diretto Le nozze di Figaro e Madama Butterfly alla Wiener Staatsoper.