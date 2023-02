Ultimo e il televoto di Sanremo, una lunga storia d’amore

Ultimo e il televoto di Sanremo sono sempre stati uniti da un lungo filo rosso, che si è confermato anche in questa edizione del Festival di Sanremo 2023.

Ultimo e il televoto di Sanremo 2023

Nel corso del primo televoto aperto al pubblico nella terza serata del Festival di Sanremo 2023, ancora una volta Ultimo dimostra la sua affinità con il pubblico a casa. Nel corso della conferenza stampa che si è svolta venerdì 10 febbraio, infatti, è stato reso noto che, al termine della terza serata del Festival di Sanremo 2023, al primo posto della classifica della giuria demoscopica c’era Marco Mengoni (che risulta primo nella classifica generale) mentre Ultimo, che ora insidia Marco Mengoni al secondo posto, è risultato il primo nella classifica basata sul televoto da casa.

Se questo sarà sufficiente per vincere il festival, si vedrà.

Televoto, i precedenti di Ultimo a Sanremo

La liason tra Ultimo e il pubblico di Sanremo inizia già dal 2018 quando, con la vittoria al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte, Ultimo vince con Il ballo delle incertezze conquistando anche il Premio Lunezia per il miglior testo. Nel 2019 Ultimo torna a Sanremo con il brano I miei particolari, con il quale raggiunge il secondo posto, battuto solo da Soldi di Mahmood. La sconfitta finale, però, irritò non poco il cantautore perchè Mahmood vinse nonostante il pubblico aveva preferito la canzone di Ultimo.“Mi chiedo come sia possibile che il Festival di Sanremo dia l’opportunità di televotare da casa – aveva infatti detto dopo aver perso la gara canora – e che poi il risultato venga ribaltato dal giudizio di giornalisti e da 8 persone, la giuria d’onore, che con la musica c’entrano poco o nulla”.