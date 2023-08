Oroscopo Branko Settembre 2023, previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta nelle prossime settimane? Ecco l'oroscopo di Branko per Settembre 2023. Tutte le previsioni, segno per segno.

Oroscopo Branko, le previsioni per Settembre 2023. Cosa ci riserva il futuro nelle prossime settimane d’estate? Diamo uno sguardo al futuro con la lettura delle stelle segno per segno del famoso astrologo di RDS.

Oroscopo Branko Settembre 2023, le previsioni segno per segno

Gli appassionati di astrologia guardano al futuro anche in questi ultimi giorni di questa calda estate. Con gli occhi puntati alle stelle, cercano indizi sull’influenza degli astri. Ecco le previsioni dell’Oroscopo per il mese di Settembre 2023 secondo l’amato astrologo di RDS Branko, pubblicate nel suo libro Calendario Astrologo 2022. Cosa ci riserva l’Oroscopo nelle prossime settimane? Scopriamo insieme tutte le previsioni, segno per segno.

Ariete, le previsioni di Branko per Settembre 2023

L’impulsività crea guai ai nati nell’Ariete. Siete carichi di fin troppa energia. Se da un lato vi sentite più efficienti e pronti alle sfide giornaliere, dall’altro siete governati dall’impazienza. Cercate un modo costruttivo di spendere le vostre forze nei momenti di attesa, evitate di prendere decisioni affrettate prima di aver compreso al meglio la situazione.

Toro, le previsioni di Branko per Settembre 2023

Settembre si apre con una nuova sfida per i nati nel Toro. Una nuova opportunità sul vostro cammino vi spinge verso strade inesplorate. Avete le carte in regola per avere successo, ma dovrete dimostrare più flessibilità. Date spazio alla creatività, spingetevi oltre i vostri limiti e create qualcosa di nuovo. Occhio agli invidiosi, c’è sempre qualcuno pronto a mettervi i bastoni tra le ruote.

Gemelli, le previsioni di Branko per Settembre 2023

Uno sguardo verso l’orizzonte per i nati nei Gemelli. La quotidianità vi sfianca, siete stufi della vostra attuale situazione. Vi sentite bloccati, stagnanti, privi di chance per crescere e cambiare. Cercate nuovi stimoli, nuovi luoghi, un contesto differente dove spiccare il volo senza limitazioni. Raccogliete il coraggio per cambiare direzione, per mettervi in gioco ancora una volta.

Cancro, le previsioni di Branko per Settembre 2023

I nati nel Cancro dovranno imparare a conoscere i propri limiti. L’estate ha senz’altro aiutato, ma avete sulle spalle le conseguenze di un anno a dir poco sfiancante. Non potete continuare con i soliti ritmi, ne soffrirete sia fisicamente che psicologicamente. Prendete atto dei vostri bisogni e date loro la priorità: prendetevi del tempo per respirare, almeno per un po’.

Leone, le previsioni di Branko per Settembre 2023

Una presenza fastidiosa rovina l’umore dei nati nel Leone. Una persona dal vostro passato potrebbe infiltrarsi di nuovo nella vostra vita, creandovi non pochi grattacapi. Prima di lasciarsi andare al furore fate un respiro profondo: non vale la pena darsi la zappa sui piedi per ripicca. Pensate ai vostri obiettivi e ignorate le provocazioni. Vendicatevi inseguendo la vostra felicità.

Vergine, le previsioni di Branko per Settembre 2023

L’amore torna a far capolino nella vita dei nati nella Vergine. Una nuova conoscenza vi fa battere forte il cuore, ma una serie di circostanze impreviste complicano le cose. Se non sapete come procedere prendetevi del tempo per valutare la situazione e soppesare i vostri sentimenti. Cercate capire se quello che provate è più di semplice attrazione.

Bilancia, le previsioni di Branko per Settembre 2023

Un fuoco si accende dentro i nati nella Bilancia. Sentite di aver ritrovato la passione in ogni ambito della vostra vita. Procedete spediti sul lavoro, tutto sembra più facile con il giusto atteggiamento. In amore, i single sono pronti a rimettersi in gioco, mentre gli accoppiati avranno l’occasione di ravvivare il rapporto con qualche bel gesto romantico.

Scorpione, le previsioni di Branko per Settembre 2023

L’abbraccio familiare scalda i nati nello Scorpione. Attraversate un periodo complicato, irto di ostacoli e difficoltà. Cercate il supporto dei vostri familiari, delle persone a voi care. Dedicatevi a loro, ricambiate il loro calore con uguale premura e generosità. Questo tepore cordiale è il vostro più grande alleato per le sfide che vi attendono nelle prossime settimane.

Sagittario, le previsioni di Branko per Settembre 2023

Tempo di correzioni e piccole rettifiche per i nati nel Sagittario. Gli astri vi donano attenzione ai dettagli e un pizzico di perfezionismo in queste settimane. Quanto basta per accorgersi di una piccola virgola fuori posto che poteva costarvi caro. Attenzione a non strafare però, se correggete troppo il rito rischiate di mancare il bersaglio completamente.

Capricorno, le previsioni di Branko per Settembre 2023

La parola d’ordine è prudenza per i nati nel Capricorno. Tante occasioni allettanti quanto pericolose sul vostro piatto. Per quanto siate tentati, procedete con i piedi di piombo, senza mosse avventate. Dietro grosse, grasse promesse potrebbe nascondersi una trappola costosissima. Fate le vostre valutazioni, senza farvi mettere fretta da nessuno.

Acquario, le previsioni di Branko per Settembre 2023

È il momento di agire per i nati nell’Acquario. Troppe esitazioni quest’estate, troppe occasioni perse per paura di sbagliare. Mettete da parte i vostri dubbi e fate un passo avanti o continuerete ad avere rimpianti. Non fatevi guidare dall’ansia di raggiungere chi è più avanti di voi, fate il vostro percorso al vostro passo. L’importante è cominciare, il resto verrà da se.

Pesci, le previsioni di Branko per Settembre 2023

Cambiano le carte in tavola per i nati nei Pesci. Un inserimento all’ultimo minuto potrebbe spostare gli equilibri abbastanza da darvi il giusto vantaggio. Sta a voi sfruttare bene la situazione per arrivare al vostro traguardo. Occhio in amore, siete guidati da dubbi e sospetti e rischiate di allontanarvi da chi amate. Cercate la verità ma non partite dal presupposto di essere nel giusto.