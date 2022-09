Mahmood a Vicenza: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Mahmood a Vicenza in concerto il 5 settembre 2022 a conclusione del suo tour estivo. L’artista a oggi conta 24 dischi di platino e 6 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero e ha quasi 1,5 miliardi di streaming totali all’attivo.

Mahmood a Vicenza: scaletta delle canzoni

Mahmood nel mese di luglio è partito con il Ghettolimpo Summer Tour in una serie di tappe in giro per l’Italia. L’artista, reduce dalla vittoria a Sanremo 2022 in coppia con Blanco, si esibisce in concerto a Vicenza in Piazza dei Signori il 5 settembre 2022.

il concerto del cantante si inserisce nel Festival della città. Ecco la scaletta ufficiale dei concerti di Mahmood:

Dei

Ghettolimpo

Baci dalla tunisia

Inuyasha

Il Nilo nel naviglio

Eternantena

Dorado

Remo

Gioventù bruciata

Icaro è libero

Kobra

Rubini

Karma

T’amo

Barrio

Talata

Rapide

Brividi

Soldi

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto sono ancora disponibili sul sito di ticketone.it per poter vivere live la musica del cantante. I tagliandi ancora acquistabili sono solo quelli della Poltronissima al prezzo di 69 euro.

Lo spettacolo inizierà alle ore 21 ed inoltre i biglietti possono essere acquistati anche sulla piattaforma vicenzainfestival.it.

