Martina Corgnati, chi è la figlia di Milva: vita privata, marito, figli

Chi è Martina Corgnati, figlia di Milva. Scopriamo qualche informazione in più sulla nota critica d’arte, figlia della celebre cantante scomparsa nel 2021. Cosa sappiamo di lei e della sua vita privata?

Chi è Martina Corgnati, critica d’arte figlia di Milva: vita privata, carriera

Nata il 6 ottobre 1963, Martina Corgnati ha 59 anni ed è un’importante storica e critica d’arte, nota ai più anche come la figlia di Milva, celebre cantante e attrice italiana anni Settanta scomparsa il 24 aprile 2021. Suo padre era un famoso produttore discografico e regista Maurizio Corgnati. Laureata in Lettere Moderne e in Storia all’Università Statale di Milano, è una professoressa universitaria di Storia dell’Arte Contemporanea e Fenomenologia delle Arti all’Accademia di Belle Arti di Palermo. Nel corso della sua carriera ha scritto molte monografie su artisti contemporanei come Longobardi e Pinot Gallizio, e si è spesso occupata di arte medievale.

Martina è apparsa spesso sul piccolo schermo per parlare di sua madre e della sua carriera musicale. Nel 2018 è apparsa al Festival di Sanremo, ritirando al posto di Milva il Premio “Città di Sanremo” alla Carriera. “Sono stata felicissima di venire a parlare di lei su quel palcoscenico.” -ha spiegato Corgnati in un’intervista concessa a Storie Italiane– “È stata l’ultima grandissima soddisfazione che mia madre ha potuto avere. Oggi quel premio, insieme a tutti gli altri riconoscimenti della sua lunga carriera, testimonia la sua musica colta mischiata alla musica popolare”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Vita privata: marito, figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che Martina Corgnati ha un compagno, un suo collega professore universitario: il noto critico teatrale e filosofo Ugo Volli. La critica d’arte non ha figli, mentre Volli ne ha due, nati da un precedente matrimonio finito con il divorzio. Si sa poco altro circa la sua vita sentimentale, complice anche la sua totale assenza dai social.