Ucraina, la Russia farà scoppiare la terza guerra mondiale: la profezia arriva da un veggente che tanti anni fa scriveva di una guerra tremenda che coinvolge tutto il mondo.

In molti si chiedono questo conflitto a cosa porterà e come si svilupperà. In realtà, qualcuno già si era chiesto di un possibile scoppio della terza guerra mondiale.

In queste ore, sono state riprese nei blog e nei social delle vecchie profezie attribuite al cosiddetto veggente di Voralberg.

Si tratta di una serie di drammatiche visioni profetiche che hanno un secolo esatto che parlano e riportano gli eventi di una Terza Guerra Mondiale, presentando similitudini con ciò che sta accadendo in questi ultimi giorni in Ucraina.

La profezia della terza guerra mondiale

Il veggente di Voralberg era un contadino e nell’anno 1922, a Locchan Bregenz in Germania, ebbe una serie di visioni che un frate benedettino trascrisse e nei decenni seguenti finirono in molti altri testi.

Incredibile ciò che si può leggere in questi scritti. Tanti dettagli che rimandano proprio ai fatti di questi giorni: “Il misfatto giungerà improvvisamente dalla Russia. Ovunque tumulto e distruzione” e ancora “Come un fulmine a ciel sereno la Russia marcerà prima sulla Germania, poi in Francia, Italia e Inghilterra, e ancora “il Reno sarà devastato da aeroplani e armate di invasione“.

La profezia poi continua con altri dettagli sempre più terribili: “Il conflitto provocherà corruzione generale e grande carestia: per fare la farina gli uomini useranno la corteccia degli alberi e mangeranno l’erba dei prati“.

Il veggente parla di rivolte politiche nelle quali molti vengono incarcerati e una “rovina” che giunge improvvisa dalla Russia.

Negli scritti profetici si legge di una strada ampia che separa qualcosa, con soldati, donne, vecchi e bambini, una ghigliottina e corpi decapitati. Il conflitto, secondo queste profezie, si estenderà in tutto il mondo con Parigi e Roma distrutte, come gran parte della Terra, dove pochissimi sopravvivranno.

