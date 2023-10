Afghanistan, terremoto con una nuova forte nuova scossa: l’appello di Papa Francesco

Afghanistan, terremoto registrato ancora una volta in queste ore dopo le forti scosse dei giorni scorsi. Si aggiungono morti e feriti.

Afghanistan, terremoto ancora una volta è stato registrato con una forte scossa. Altri morti e feriti dopo le prime scosse di sabato scorso che hanno distrutto intere città. Arriva anche l’appello di Papa Francesco.

Afghanistan, terremoto con una nuova forte nuova scossa

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata in Aghanistan. Secondo l’Istituto geologico degli Stati Uniti (Usgs) il nuovo sisma ha colpito nelle scorse ore l’area nei pressi della città di Herat, vicino all’epicentro del sisma di sabato scorso. Il 7 ottobre diverse scosse di magnitudo tra 4.6 e 6.3 hanno distrutto la provincia di Herat, radendo al suolo circa venti villaggi. Circa 3 mila i morti e quasi 10 mila i feriti.

Nelle scorse ore, una nuova scossa di magnitudo 6.4 è stata registrata nella parte occidentale del Paese. “Circa 50 persone sono rimaste ferite nel terremoto di oggi in diverse parti della citta’” di Herat, ha detto all’Efe un dottore dell’Ospedale regionale di Herat a bordo di una delle ambulanze di emergenza che percorrono la città per curare per le vittime.

L’appello di Papa Francesco

Papa Francesco, al termine dell’udienza generale in Piazza San Pietro, chiede di pregare “per quanti soffrono la fame, le ingiustizie e la guerra, specialmente per la cara e martoriata Ucraina” e rivolge “un pensiero speciale” alla popolazione afghana. Popolazione che, afferma, “sta soffrendo a seguito del devastante terremoto che l’ha colpita provocando migliaia di vittime tra cui molte donne e bambini e di sfollati”. Il Pontefice invita “tutte le persone di buona volontà ad aiutare questo popolo già così tanto provato, contribuendo in spirito di fraternità ad alleviare le sofferenze della gente e a sostenere la necessaria ricostruzione”.

