Barbara Gallavotti, chi è: Quinta Dimensione, marito, genitori, libri

Barbara Gallavotti, chi è: è una divulgatrice scientifica che ha collaborato in programmi televisivi insieme a Piero e Alberto Angela. Nel 2022 è alla conduzione di un nuovo programma sulla Rai.

Barbara Gallavotti, chi è

Barbara Gallavotti è nata a Torino nel 1968. Dopo aver terminato il liceo classico, nel 1993 si laurea con specializzazione in genetica e biologia molecolare, e l’anno successivo supera l’esame di abilitazione alla professione di biologo. Però poi la sua carriera professionale si sviluppa come divulgatrice scientifica.

Ha collaborato sia con Piero che con Alberto Angela in trasmissioni di grande successo come Superquark ed Ulisse.

Barbara Gallavotti: marito e genitori

Ha sicuramente due figli ma non si conosce il nome del marito o compagno. La sua vita personale è molto tenuta nascosta dalla divulgatrice.

Barbara Gallavotti: Quinta Dimensione

La divulgatrice da marzo 2022 è sulla Rai alla conduzione di un nuovo programma scientifico. Ecco il comunicato Rai:” Quattro puntate monotematiche per raccontare ciò che avviene alle frontiere della ricerca.

Le propone “Quinta Dimensione – Il futuro è già qui”, il nuovo programma di approfondimento e divulgazione scientifica di Rai 3, condotto da Barbara Gallavotti, in onda in prima serata a partire da sabato 12 marzo alle 21.50″.

I libri

Nel corso degli anni ha pubblicato diversi libri su svariati temi scientifici, sempre di carattere divulgativo: La vita sulla Terra (1998), Il sistema solare (1999), L’Universo (2000).

Nel maggio 2019, pubblica il libro “Le grandi epidemie: come difendersi” (edizioni Donzelli, con prefazione di Piero Angela) in cui parla dell’imminente arrivo di un virus in grado di mettere in ginocchio il mondo, anticipando di diversi mesi quello che sarebbero stati i devastanti effetti del covid-19