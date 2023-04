Milano, neonata trovata morta in un cassonetto

Tra i diversi fatti di cronaca segnalati nelle ultime ore, ne compare uno scioccante e inaspettato. A Milano è stata trovata una neonata morta all’interno di un cassonetto per i vestiti usati. Un’amara scoperta che porta le forze dell’ordine a indagare.

Neonata morta in un cassonetto, succede a Milano

È successo a Milano, una città che sta continuando a mostrare, giorno dopo giorno, gli aspetti negativi e la poca sicurezza. Dalla violenza consumata in stazione ai tanti casi di cronaca, per giungere ad uno dei più recenti e, per certi versi, aberranti. Si tratta di una neonata trovata morta in un cassonetto adibito all’abbigliamento usato nella zona Citta Studi Milano, ieri sera, 28 Aprile.

La cosa più allarmante è che il corpo (senza vita) risulta essere di una bambina appena nata e partorita, ubicato in un cassonetto, precisamente all’angolo fra via Botticelli e via Cesare Saldini. Questo episodio ha portato le forze dell’ordine ad indagare su quanto successo.

A segnalare la vicenda è stato un cittadino, recatosi in zona per depositare alcuni vestiti nel cassonetto. L’uomo ha immediatamente avvertito gli operatori del 118, visibilmente scioccato da ciò che aveva visto. Subito dopo è arrivata anche la Squadra mobile, con gli agenti che si sono adoperati per perlustrare la zona e cercare indizi validi.

Un evento a dir poco incredibile e inatteso, seppur davvero gravissimo. Ci si interroga su chi possa essere stato e cosa lo abbia spinto a farlo, dato che si tratta a tutti gli effetti di un gesto disumano. Le forze dell’ordine sono alla ricerca di informazioni, testimoni ed eventuali prove, anche se per adesso non sembra essere stato trovato nulla.

L’unica cosa certa è che una giovanissima vita è stata spezzata prima ancora di poter cominciare a vivere.

