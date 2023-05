Chi è Motta, cantautore e polistrumentista: vita privata e carriera

Il mondo della musica è fatto di tante sfumature, come ogni forma d’arte che si rispetti. C’è chi lo mostra di più e chi lo mostra di meno. C’è chi con le note ci vive e ha bisogno di scrivere per raccontarsi. Questo è il caso di Motta, cantautore e polistrumentista italiano. Scopriamo chi è.

Motta, chi è: la carriera e i dischi

Se si parla di musica, si deve inevitabilmente parlare di generi. Negli ultimi anni ad affermarsi come genere è stato l’indie, che ha dato spazio a molti artisti, tra cui lo stesso Motta. Inizialmente parte di un gruppo (i Criminal Jokers), ha poi preso la strada del solista.

I primi passi li ha però fatti proprio con la band filo-punk, un gruppo affiatato e pronto a farsi strada. Nel 2010 il primo album “This Was Supposed to be the Future”, poi il secondo disco, “Bestie”. Nonostante il buon rendimento, il giovane musicista toscano decide di farsi strada da solo.

Nel 2016 ha modo di pubblicare il primo disco, dal titolo La fine dei vent’anni, ottenendo un notevole riscontro. Qualche anno dopo – nel 2018 – dà alla luce la sua seconda creazione, Vivere o morire. Anche in questo caso riceverà buoni riscontri. In entrambi in casi si aggiudica la Targa Tenco. Questo lo porta ad essere chiamato a Sanremo, nel 2018, con il brano Dov’è l’Italia.

Continua a lavorare su se stesso, riuscendo a pubblicare il suo ultimo (fino a questo momento) album, ovvero Semplice, nel 2021.

I dischi dell’artista

Una discografia che vanta attualmente cinque dischi, di cui tre in studio.

Ecco, in totale, gli album pubblicati dal cantautore classe ’86:

La fine dei vent’anni (2016)

Vivere o morire (2018)

Motta dal vivo (album dal vivo, 2019)

La terra dei figli (colonne sonore, 2021)

Semplice (2021)

Motta, la sua vita privata

Nato a Pisa il 10 Ottobre 1986, Francesco Motta (vero nome del cantante) è fidanzato con Carolina Crescentini, anche lei artista, ma in campo cinematografico. Un’attrice molto conosciuta, che ha girato numerosi film, tra cui – ne 2007 – Notte prima degli esami.

I due si frequentano dal 2017, ma hanno reso ufficiale la loro relazione dall’anno successivo, condividendo loro foto sui social. Oltre questo dettaglio si sa molto poco della vita del cantautore 36enne.

