Arrestato Baby Gang per rapina: trapper condannato a 4 anni e 10 mesi

Il mondo della musica rimane sbigottito per la notizia delle ultime ore: è stato arrestato Baby Gang, accusato di rapina. La pena per il trapper dovrebbe essere di circa 4 anni e 10 mesi.

Il 21enne italo-marocchino si ritrova così a fare di nuovo i conti con la legge, ma stavolta rischia di rimanere a lungo in carcere.

Baby Gang arrestato: pena molto lunga?

Il classe ’01 Zakaria Mouhib, vero nome del trapper Baby Gang, ha ricevuto una condanna di ben 4 anni e 10 mesi, a causa di un’accusa per rapina, con più episodi che lo vedono coinvolto. La richiesta del pm si aggirava ai 4 anni ed è dunque stata superata dalla decisione finale.

Protagonista di una serie di reati commessi con un gruppo di complici, a loro volta richiamati. Si tratta del rapper Amine Ez Zaaraoui, conosciuto con il nome di Neima Ezza, poi il 19enne Samy Dhahri – che in arte si fa chiamare Samy Free – e infine un ragazzo albanese di 31 anni, di nome Eliado Tuci.

Neima Eazza e Samy Free – difesi da dei legali – andranno a processo. Per Baby Gang ed Eliado è giunta la condanna di 4 anni e 10 mesi. A loro si possono attribuire almeno quattro episodi; tre di questi nel mese di Maggio 2021 nelle zone centrali di Milano, l’ultimo nel mese di Luglio 2021 verso Vignate.

Il trapper Baby Gang non è nuovo a queste vicende, dato che è stato arrestato ad Ottobre 2022 a causa di una sparatoria e scarcerato proprio nel mese di Gennaio, poiché gli elementi in possesso non erano “validi” per attuare l’arresto.

In questo caso però tutto sembra quadrare e, se per Zakaria ed Eliado è già stata pronunciata la pena, Neima e Samy – seguiti da degli avvocati – cercheranno di ricevere una condanna inferiore.

LEGGI ANCHE: Arrestato Mattia Lucarelli per violenza sessuale: cosa rischia il figlio di Cristiano Lucarelli.