Per farti ridere di me, l’ultimo singolo de Lo Stato Sociale: testo e video

Lo Stato Sociale torna presentando il suo ultimo singolo, dal titolo Per farti ridere di me, con l'ausilio di Mobrici.

Prima di chiudere il mese di Aprile, è possibile presentare ulteriori novità in campo musicale. Lo Stato Sociale torna presentando il suo ultimo singolo, dal titolo Per farti ridere di me, con l’ausilio di Mobrici.

A differenza di tante altre canzoni, in questa si avverte una sensazione di malinconia.

Per farti ridere di me, il testo dell’ultimo singolo de Lo Stato Sociale

Dall’ultima creazione di Ligabue alla nuova canzone de Lo Stato Sociale, che hanno spesso presentato titoli frizzanti, soprattutto dal punto di vista del ritmo. Questa volta però hanno deciso di indossare altre vesti, aiutati anche da Mobrici, cantautore italiano classe ’89. Il singolo Per farti ridere di me farà parte del disco Stupido Sexy Futuro, che uscirà il 5 Maggio.

Un testo diverso dal solito, dalle sembianze quasi tristi e malinconiche. La canzone parla infatti di una storia d’amore terminata da tempo, che porta l’autore a pentirsi di tutti gli sbagli fatti, di tutti i rimorsi che rimangono nel cuore e nella pelle. Quando in verità si vorrebbe gridare che qualcosa di bello invece è stata fatta. Ma a volte non si può far altro che raccontarlo a se stessi.

Di seguito il testo del brano:

E m’hai preso che ero un bambino

e sapevo soltanto giocare

farmi male, guardare altrove

inventarmi le parole

hai cucito le cicatrici

hai messo acqua nelle mie radici

mi hai chiamato alle cinque di notte

che non sapevo neanche più dormire

adesso cosa facciamo?

impariamo ad odiarci di meno

di quanto forte ancora ci amiamo

tu ridi forte mentre suono il piano

Che poi sono come quegli altri

a volte peggio di tutti quegli altri

ma se per un giorno sono stato diverso l’ho fatto per te

e sono debole come quegli altri

farò la fine di tutti quegli altri

ma se un giorno ho fatto una cosa importante

è stata scaldarti le gambe

se avevi freddo la notte

baciarti le lacrime

leggerti le favole

e farti ridere di me

E ti ho detto un sacco di cazzate

e ti ho detto tutta la verità

ti ho chiesto scusa

ti ho salvato la vita

ti ho portato in guerra

e ho guidato per due anni

senza patente il tuo motorino

sono stato il tuo uomo senza mai smettere di essere un bambino

E adesso farei tutto da capo

anche adesso che è tutto sbagliato

tu sei il mio viaggio, sei la mia casa

tu sei il mio letto, il mio campo minato

oh oh oh

Che poi sono come quegli altri

a volte peggio di tutti quegli altri

ma se per un giorno sono stato diverso l’ho fatto per te

e sono debole come quegli altri

farò la fine di tutti quegli altri

ma se un giorno ho fatto una cosa importante

è stata scaldarti le gambe

se avevi freddo la notte

baciarti le lacrime

leggerti le favole

e farti ridere di me

Il video della canzone