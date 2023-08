Chi è Sofia Raffaeli, stella nascente della ginnastica ritmica

Sofia Raffaeli è la nuova star della ginnastica ritmica italiana. Giovanissima, ha solo 19 anni ma ha già dimostrato di poter essere una stella nascente di questo sport a livello mondiale.

È la ginnasta italiana individualista più vincente di sempre.

Chi è Sofia Raffaeli, nuova star della ginnastica ritmica

Sofia Raffaeli è una atleta di ginnastica ritmica italiana, stella nascente di questa specialità per i colori azzurri. Nata il 19 gennaio 2004 a Chiaravalle, ha 19 anni e fa parte delle Fiamme Oro dal 2021. Nonostante la giovanissima età ha già macinato record importanti. Un esempio? È la prima italiana nella storia a vincere un oro individuale ai Campionati del Mondo nella ginnastica ritmica ed è campionessa mondiale all-around 2022.

Ha iniziato a praticare ginnastica artistica all’età di quattro anni, dopo che le avevano regalato un nastro e una palla, e da lì in avanti ha deciso di dedicarsi alla ritmica.

Il sogno Olimpiadi di Parigi 2024

In vista di Parigi 2024, Sofia Raffaeli sogna sempre di più l’impresa olimpica. In particolare la ginnasta ha l’ambizione di ottenere un risultato importante nella specialità all-around, che è l’unica olimpica a livello individuale nella ginnastica ritmica.

Alla coppa del mondo di Atene del 2022 aveva conquistato proprio la medaglia d’oro nell’all’around con il punteggio totale di 122.650.

I mondiali di ritmica di Valencia 2023

Ai mondiali di ritmica di Valencia, comunque, la giovane sta mostrando ancora una volta i suo valore. In particolare, ha già ottenuto una due medaglie d’argento, una al cerchio e la seconda alla palla. Per la stella di Chiaravalle è l’ottava meraviglia personale. A precederla in entrambe le specialità, che però non sono olimpiche, solo la tedesca Darja Varfolomeev. Dopo le sue prestazioni, Raffaeli si è detta “soddisfatta di queste medaglie, anche se non sono oro valgono come tali. Rispetto al Mondiale dell’anno scorso penso di essere entrata in pedana ed essere uscita più soddisfatta. So comunque che posso fare di più, qualcosa oggi è saltata e spero domani di farlo vedere”.