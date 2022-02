Silvio Berlusconi e Marta Fascina, che auguri per San Valentino

Silvio Berlusconi e Marta Fascina insieme nel giorno di San Valentino per festeggiare e brindare al loro amore e rapporto.

Silvio Berlusconi e Marta Fascina insieme felici nel giorno della festa degli innamorati. Brindano e festeggiano come una giovane coppia, entrambi sono in campo in politica.

Silvio Berlusconi e Marta Fascina insieme per un super San Valentino

“ Buon San Valentino con chi amate e a chi ama l’Italia “, ha scritto il Cavaliere dopo avere scattato la foto che lo ritrae insieme alla sua compagna Marta Fascina, la deputata di Forza Italia.

Lei ha 31 anni e lui 82 anni ma nonostante la differenza d’età importante sono ritratti insieme sempre uniti e felice.

Nello scatto, il presidente di Forza Italia e Marta Fascina posano davanti a una torta con decorazione di macaron e petali rossi edibili a forma di cuore. A sormontare il tutto, un grande cuore rosso. Lo scorso agosto, la deputata s’è tatuata le sue iniziali, S. B., sull’anulare sinistro.

Ultimamente, i due sono visti spesso insieme: lo scorso weekend i due fidanzatini sono stati visti allo stadio del Monza per la partita di Campionato di Serie B. Berlusconi è da qualche anno diventato presidente di una squadra di calcio, dopo aver lasciato il Milan.

La Fascina è una deputata del partito politico di Forza Italia ma la nuova fiamma di Silvio Berlusconi è anche segretario in IV Commissione Difesa.