Tutta la voglia di vivere, l’ultimo singolo di Fabrizio Moro: testo e video

Il mondo della musica sta regalando molti brani nel mese di Marzo. Dopo le ultime uscite è tempo di presentare Tutta la voglia di vivere, ultimo singolo di Fabrizio Moro, che torna così a far parlare di sé dando inizio al suo nuovo tour.

Video ufficiale uscito nelle prime ore di Venerdì 24 Marzo.

Tutta la voglia di vivere, il testo dell’ultimo singolo di Fabrizio Moro

Una voce graffiante e un artista capace di far vibrare le corde di molti ascoltatori. Dalla gavetta alla vittoria di Sanremo, dall’oblio alla redenzione, Fabrizio Moro non è mai stato un artista scontato. Con il suo nuovo tour, cominciato qualche giorno fa, ha presentato il nuovo singolo Tutta la voglia di vivere. Si tratta di un percorso interiore, un connubio tra ciò che si osserva e ciò che si sente, portandosi addosso quella resilienza e quella pazienza che porta l’uomo a resistere perché vale la pena di vivere la propria vita.

Un testo delicato e forte allo stesso tempo, con un ritmo capace di “cullare” e trasportare.

Di seguito il testo del brano:

Ti svegli prima che rinasce il sole

ti svegli prima di questa città

e metti in fila tutte le parole

le tieni pronte per comodità

cerchi un vestito adatto per chi tenta

di abituarsi alla felicità

se ancora sola ma non ti spaventa

ricominciare mentre se ne va

Un altro giorno che passa

un altro vuoto che resta dentro, dentro, dentro, dentro te tutta la voglia di vivere

un’altra pelle sulle ossa

un’ora d’aria concessa

e dentro, dentro, dentro, dentro te

tutta la voglia di vivere

Ti svegli prima delle tue paure

che prima o poi qualcuno guarirà

e quelle sai che sono ormai sicure

ma ti hanno reso sempre unica

nascosta dietro ad una sigaretta

perchè dentro c’è racchiusa la pazienza di chi aspetta

Un altro giorno che passa

un altro vuoto che resta dentro, dentro, dentro, dentro te tutta la voglia di vivere

un’altra pelle sulle ossa

un’ora d’aria concessa

e dentro, dentro, dentro, dentro te

tutta la voglia di vivere

Guarda c’è uno spazio ancora

per noi che quando cade il mondo addosso

forse ci sfiora

Un altro giorno che passa

un altro vuoto che resta dentro, dentro, dentro, dentro te tutta la voglia di vivere

un’altra pelle sulle ossa

un’ora d’aria concessa

e dentro, dentro, dentro, dentro te

tutta la voglia di vivere

Il video della canzone