Chi è Pino Ammendola, attore e autore teatrale, voce del Gatto Silvestro

Chi è Pino Ammendola? L’attore, doppiatore e autore napoletano, da poco 70enne, è amato per i suoi tanti ruoli al cinema e nella televisione. È anche la voce storica di molti attori hollywoodiani, tra cui Jerry Lewis e David Carradine, e del personaggio del Gatto Silvestro, noto personaggio dei Looney Tunes. Oggi è tornato a teatro accanto a Eva Robin’s.

Chi è Pino Ammendola, vita e carriera

Pino Ammendola, nato a Napoli il 3 Dicembre 1951, è un volto storico del mondo dello spettacolo italiano.

Nel corso della sua carriera, l’attore partenopeo ha lavorato anche come doppiatore, regista e autore teatrale. Fa il suo esordio al cinema da ragazzino, nel 1963, recitando in un ruolo minore in Operazione San Gennaro, accanto a Nino Manfredi.

Si fa le ossa a teatro sotto la guida di Achille Millo, storico drammaturgo italiano. Recita sul grande schermo per registi del calibro di Tinto Brass, Lina Wertmuller e Giuseppe Tornatore. Recita inoltre in Un uomo perbene, film documentario sulla vita di Enzo Tortora.

Si è fatto amare dal pubblico televisivo per la sua partecipazione alla fiction Rai Provaci ancora prof. Da doppiatore presta la voce a molti famosi attori di Hollywood, tra cui Jerry Lewis, David Carradine ed Henry Gibson, ed è la voce storica del Gatto Silvestro, amato felino dei cartoni animati dei Looney Tunes. Oggi torna in scena a teatro accanto a Eva Robin’s con Lettere a Yves, lettura scenica del libro di Pierre Bergé Lettere a Yves Saint Laurent.

Vita privata

La compagna di vita di Pino Ammendola è l’attrice Maria Letizia Gorga, spesso accanto a lui sul palco. Insieme hanno avuto un figlio Claudio, che ha seguito le orme dei genitori e lavora come attore tra teatro, cinema e televisione.