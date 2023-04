Julia Ituma, chi era la giovane pallavolista di Novara morta a 18 anni: dramma nel volley italiano

Julia Ituma era una giovanissima pallavolista italiana che nella notte ha perso la sua vita a soli 18 anni. Da accertare ancora le cause.

Julia Ituma era una giovane pallavolista italiana, considerata una promessa. Aveva solo 18 anni e la sua vita si è spezzata per sempre. Si trovava in trasferta con la sua squadra per una una sfida europea a Istanbul. Nella notte la notizia della tragedia che ha colpito tutti.

Julia Ituma, chi era la giovane pallavolista

Julia Ituma era una giovane pallavolista italiana. Nata a Milano da genitori nigeriani, alta 192 cm, era considerata una promessa per il volley italiano. Aveva solo 18 anni, e dopo la sua esperienza al Club Italia, era alla prima stagione con la squadra di Igor Gorgonzola Novara. Con le giovanili ha vinto l’Eyof e l’Europeo Under 19 femminile. Inoltre, è stata anche vicecampionessa del mondo con la Under 18.

Dramma nel volley italiano

Nella notta la tragedia. La giovane pallavolista è precipitata dalla finestra della stanza dell’hotel di Istanbul dove alloggiava con la squadra che ieri ha giocato e perso la gara di ritorno dei quarti di Champions League contro l’Eczacibasi. Ituma sarebbe morta sul colpo ma al momento sono ancora da accertare le cause e la dinamica che ha portato a questa tragedia. Dopo la morte di Ituma, è arrivato il tweet di Mauro Berruto, ex ct della nazionale maschile di volley oggi responsabile sport per il Partito Democratico.“Sono sconvolto dalla tragica scomparsa di Julia Ituma, pallavolista diciottenne della Igor Novara. Il mio abbraccio alla famiglia, al club, a tutta la grande comunità della pallavolo italiana”.

