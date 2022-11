Ballerina, spin off John Wick: uscita e cast del film della saga con Keanu Reeves

Ballerina, spin off John Wick: è arrivato in questi giorni l’annuncio del film collegato alla saga dei film con protagonista Keanu Reeves. In questi giorni sono iniziate anche le riprese con il quarto capitolo della saga in arrivo a marzo 2023.

Ballerina, spin off John Wick: uscita

Ballerina è uno spin-off di John Wick diretto da Len Wiseman, regista della saga di Underworld ma anche produttore esecutivo di serie come Swamp Thing, Lucifer e Sleepy Hollow.

A produrre la pellicola Erica Lee e Chad Stahelski (regista della saga ed esperto stuntman), mentre Keanu Reeves figura come produttore esecutivo insieme a Kaley Smalley della Sketch Films (casa di produzione di Wiseman). «Siamo entusiasti che Ian McShane si unisca a noi per un ruolo fondamentale in Ballerina», ha dichiarato il produttore Basil Iwanyk in una nota ufficiale. «È stato parte integrante del franchise sin dall’originale John Wick. Ha preso parte a questo viaggio ed è stato divertente, mentre l’universo di Wick continua ad espandersi».

Le riprese sono iniziate a Praga a inizio settimana. Prima che Ballerina arrivi sul grande schermo, Reeves e McShane torneranno a tirare calci e pugni in John Wick 4 (atteso nelle sale cinematografiche il 24 marzo 2023).

Il cast del film della saga con Keanu Reeves

Il film vede al centro della trama una giovane killer, determinata a vendicarsi contro le persone che hanno ucciso la sua famiglia. A ricoprire questo ruolo c’è Ana De Armas che A inizio settimana, ha condiviso uno scatto dal set durante le operazioni di trucco e parrucco.

«Ieri è stato il primo giorno di riprese di Ballerina, ed è stato fantastico!». Sul set di Praga è stato visto anche Keanu Reeves che potrebbe ritornare in qualche scena del film.

