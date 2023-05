La trasformazione digital di Club del Sole con JAGGAER

Club del Sole ha scelto JAGGAER come partner tecnologico nel suo percorso di digitalizzazione del Procurement. Club del Sole è uno dei player italiani del mondo hospitality leader delle vacanze in Italia all’aria aperta. Il suo tratto distintivo è sempre stato il sostegno alla crescita, sia in termini di progetti nuovi, che di miglioramento costante sotto il profilo dell’innovazione, anche tecnologica.

Il Club del Sole si trasforma con JAGGAER

È nato infatti all’inizio del 2020 il nuovo progetto a tutto tondo di procurement digital transformation con l’obiettivo di collegare in modo diretto, sicuro e trasparente la sede centrale di Forlì alle sue molteplici periferie, ovvero le strutture ricettive dei suoi diversi villaggi italiani.

“Il nostro primo obiettivo era quello di ottimizzare tutti i flussi tra la nostra sede centrale di Forlì e ognuna delle nostre periferie implementando un controllo continuo delle spese accurato e una capacità di lettura integrata dei dati” – commenta Carlo Arminio, CFO di Club del Sole.

“Abbiamo trovato in JAGGAER il partner tecnologico ideale. Siamo partiti da tutti i prodotti food & beverage con oltre 250 listini e circa 150 utenti, ora stiamo ampliando il raggio d’azione gestendo con la piattaforma JAGGAER ONE anche i Capex”. “Siamo molto soddisfatti del lavoro sviluppato insieme” aggiunge Matteo Ambrosioni, Account Executive di JAGGAER. “In questi mesi abbiamo visto aumentare l’interazione con un numero crescente di punti di accesso e mettere le basi più solide per il progressivo, e naturale, allargamento dell’utilizzo alle tante potenzialità della piattaforma”. Per saperne di più su JAGGAER e la sua strategia Autonomous Commerce

Club del Sole

Club del Sole è sinonimo di vacanze all’aria aperta: 20 villaggi turistici a pochi passi dal mare, lungo le coste delle destinazioni balneari simbolo dell’estate italiana, le più amate in Italia e nel mondo. Villaggi vacanza sulle spiagge della riviera romagnola, dei lidi ferraresi, della riviera di Venezia, di quella del Garda, dell’alto Adriatico, di Marche, Abruzzo, Argentario, Maremma, Versilia, ma anche di Rimini, Riccione, Milano Marittima, Ravenna, Lido di Spina, Jesolo, Roseto degli Abruzzi, Orbetello, Viareggio e Desenzano. E a Bologna, nell’unico villaggio vacanza urbano del Gruppo.

I numeri

20 villaggi in 7 regioni

1.700.000 mq di superficie

20 spiagge private attrezzate

20 ristoranti

19 parchi acquatici

Oltre 8.500 soluzioni ricettive

Maggiori informazioni su: www.clubdelsole.com

About JAGGAER: Autonomous Commerce

JAGGAER guida l’Autonomous Commerce Revolution, un’esperienza di commerce B2B autogestito tra acquirenti, fornitori, partner e IoT (Internet of Things). Ogni anno, attraverso il suo Enterprise Commerce Network, transitano beni per un valore di oltre 500 miliardi di dollari. Grazie all’Intelligenza Artificiale e al machine learning, le soluzioni JAGGAER per il procurement offrono ad acquirenti e fornitori aziendali suggerimenti di abbinamento Smart-Match Recommendations per incrociare al meglio le esigenze dei buyer con le proposte dei fornitori. Queste soluzioni eseguono inoltre in modo automatizzato molti dei compiti ripetitivi e di back office necessari per gestire agevolmente i processi commerciali aziendali.