Chi era Raffaella Carrà: carriera, esordi, programmi tv, causa morte

Raffaella Carrà, pseudonimo di Raffaella Maria Roberta Pelloni, è stata una soubrette, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, autrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana.

Chi era Raffaella Carrà

Raffaella Carrà, pseudonimo di Raffaella Maria Roberta Pelloni, è stata una soubrette, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, autrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana famosa anche in Spagna. Celebre artista famosa in tutto il mondo, è venuta a mancare il 5 luglio 2021, all’età di 78 anni. La Regina della TV non aveva mai parlato pubblicamente della sua condizione, tenendola nascosta fino all’ultimo.

Carriera

Raffaella Carrà ha iniziato a danzare e recitare quando aveva solo 5 anni e a 8 anni ha esordito al cinema. La svolta definitiva è avvenuta con l’approdo in televisione. È stata un volto di Canzonissima, ma la sua trasmissione di maggior successo è stata senz’altro Càrramba! Che sorpresa, in onda dal 1995 al 2002 e poi nel 2008, con la quale Raffaella, durante il sabato sera, ha riunito famiglie e persone. Nel 2019 ha condotto A raccontare comincia tu, in cui ha intervistato volti noti dello spettacolo.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Tutti i programmi tv

Ecco tutti i programmi tv condotti da Raffaella:

1962-1963 – Il paroliere questo sconosciuto

1963 – Musica Hotel

1970 – Io, Agata e tu

1970-1972, 1974-1975 – Canzonissima

1974 – Milleluci

1978 – Ma che sera

1981 – Millemilioni

1982-1983 – Fantastico 3

1983-1985 – Pronto, Raffaella?

1985-1986 – Buonasera Raffaella

1986-1987 – Domenica in

1987 – Benvenuta Raffaella

1988 – Raffaella Carrà Show

1990 – Raffaella Venerdì, Sabato e Domenica – Ricomincio da due

1991, 2000, 2004 – Gran Premio Internazionale dello Spettacolo

1991-1992 – Fantastico 12

1995-1998, 2022 – Carràmba! Che sorpresa

1998-2001, 2008-2009 – Carràmba! Che fortuna

2001 – Festival di Sanremo

2004 – Sogni

2006 – Amore

2013-2014, 2016 – The Voice of Italy

2015 – Forte Forte Forte

2019 – A raccontare comincia tu

Causa della morte

Raffaella Carrà è morta per un aggressivo cancro ai polmoni che ha colpito la conduttrice e non le ha lasciato scampo. Il destino beffardo l’ha unita, nella morte, alle persone a lei più care. Raffaella è stata infatti stroncata dalla stessa malattia che ha portato via sia sua madre che suo fratello. Sua madre, Iris Dellutri, scomparve il 13 febbraio 1987 a causa di un tumore ai polmoni, all’età di soli 64 anni. Suo fratello Renzo Pelloni morì giovanissimo nel 2001, a 56 anni, anche lui stroncato dallo stesso male.