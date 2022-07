Tragico incidente a Urago d’Oglio: muore un ragazzino di 15 anni

Tragedia a Urago d’Oglio, ucciso in un incidente un ragazzino di 15 anni. La vittima stava tornando a casa dopo una festa insieme ad un amico. Mentre i due camminavano sulla Strada Provinciale 2 che porta a Rudiano, un auto li ha investiti.

Incidente a Urago d’Oglio, tragedia nella notte: 15enne muore investito

Finisce in tragedia la Notte Bianca di Urago d’Oglio, piccolo comune in provincia di Brescia. Un ragazzino di 15 anni è morto durante la notte, investito da un auto sulla Strada Provinciale 2 tra Urago e Rudiano.

Il giovane aveva partecipato alla Notte Bianca e stava rincasando in compagnia di un amico, un coetaneo nativo di Castelcovati. Mentre i due camminavano sulla strada un auto, guidata da un altro cittadino di Urago, li ha violentemente investiti. Il conducente ha visto i ragazzini solo all’ultimo momento e non è riuscito ad evitare l’impatto. Il 15enne ha riportato traumi gravissimi e nonostante i disperati tentativi del personale di un’autoambulanza, un’automedica e dall’eliambulanza non c’è stato nulla da fare.

I soccorritori non sono riusciti a rianimarlo, e il ragazzino si è spento prima di arrivare in ospedale.

Indagini in corso sull’incidente, quasi illeso il coetaneo

Una morte drammatica che sconvolge le vite dei suoi familiari. I genitori e la sorella del giovane si sono precipitati sul luogo dell’incidente, come riporta il Giornale di Brescia, ma hanno potuto solo assistere impotenti. L’amico della vittima è stato più fortunato: è sotto shock ma è ha riportato solo lievi ferite dallo scontro.

Intanto le forze dell’ordine hanno cominciato ad indagare sulle dinamiche dell’incidente. La Procura di Brescia ha deciso di aprire un fascicolo per omicidio stradale.