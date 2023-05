Simply the best di Tina Turner: testo, traduzione in italiano, significato e video del successo dell’artista

Simply the best di Tina Turner: si tratta di uno dei successi più importante dell’artista che è scomparsa all’età di 83 anni dopo una lunga malattia. Rimane nei ricordi di tutti questo brano così potente di un’artista che ha fatto la storia della musica mondiale.

Simply the best di Tina Turner: testo originale e significato

Simply the best è uno dei più grandi successi di Tina Turner. Non è un pezzo originale dell’artista. Composta da Mike Chapman e Holly Knight, è stata inizialmente interpretata da Bonnie Tyler nel 1988, ma a portarla al successo è stata Tina Turner con una cover realizzata nel 1989. Tuttavia, la Turner spine per fare delle modifiche e così diede vita a un grande successo mondiale. Si tratta di una canzone d’amore in cui la donna dedica parole dolci e di stima per la persona con cui si sente al sicuro, nel posto migliore: “Finché sono qui tra le tue braccia, non potrei essere in un posto migliore. Sei semplicemente il migliore”. Ecco, di seguito, il testo in lingua originale:

I call you when I need you, my heart’s on fire

You come to me, come to me wild and wired

Mmm, you come to me

Give me everything I need

Give me a lifetime of promises and a world of dreams

Speak a language of love like you know what it means

Mmm, it can’t be wrong

Take my heart and make it strong, baby

You’re simply the best, better than all the rest

Better than anyone, anyone I’ve ever met

I’m stuck on your heart, I hang on every word you say

Tear us apart no, no, baby, I would rather be dead

In your heart I see the star of every night and every day

In your eyes I get lost, I get washed away

Just as long as I’m here in your arms

I could be in no better place

You’re simply the best, better than all the rest

Better than anyone, anyone I’ve ever met

I’m stuck on your heart, I hang on every word you say

Tear us apart no, no, baby, I would rather be dead

Each time you leave me I start losing control

You’re walking away with my heart and my soul

I can feel you even when I’m alone

Oh baby, don’t let go

Ooh you’re the best (woo)

Better than all the rest

Better than anyone, anyone I’ve ever met

Ooh, I’m stuck on your heart,

I hang on every word you say

Don’t tear us apart no, no, no,

Baby, I would rather be dead

Oooh, you’re the best!

Simply the best di Tina Turner: traduzione in italiano

Ti chiamo quando ho bisogno di te, il mio cuore è infuocato

Tu vieni da me, vieni da me selvaggio, più selvaggio

Mmm, tu vieni da me

Dammi tutto quello di cui ho bisogno

Dammi una vita di promesse ed un mondo di sogni

Parla una lingua dell’amore come tu sai fare perché sai cosa significa

Mmm, non può essere sbagliato

Prendi il mio cuore e fa si che diventi più forte, amore

Tu sei semplicemente il migliore, migliore di tutto il resto

Migliore tra tutti, di chiunque io abbia mai incontrato

Sono bloccata sul tuo cuore, mi afferro a tutte le parole che dici

Dividerci, no, no, amore, preferire essere morta

Nel tuo cuore vedo l’inizio di ogni notte e di ogni giorno

Nei tuoi occhi mi perdo, vengo spiazzata via

Finché sono qui nelle tue braccia

Non potrei essere in un posto migliore

Tu sei semplicemente il migliore, migliore di tutto il resto

Migliore tra tutti, di chiunque io abbia mai incontrato

Sono bloccata sul tuo cuore, mi afferro a tutte le parole che dici

Dividerci, no, no, amore, preferire essere morta

Ogni volta che vai via inizio a perdere il controllo

Te ne vai via con il mio cuore e con la mia anima

Io posso sentirti pure quando sono sola

Oh amore, non andare via

Ooh ty sei il migliore

Migliore rispetto a tutto il resto

Migliore di chiunque, chiunque io abbia mai incontrato

Ooh, sono bloccata sul tuo cuore,

Mi afferro a tutte le parole che dici

Separarci, no, no, no

Amore, preferire essere morta

Ooh, sei il migliore!

Il video del successo dell’artista