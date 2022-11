Totti in Qatar, l’annuncio sui social: cosa avrà in mente l’ex giallorosso?

Totti in Qatar: l'ex capitano della Roma ha dato un annuncio su Instagram creando mistero e curiosità dopo la condivisione del video.

Totti in Qatar: l’ex capitano giallorosso ha dato un misterioso annuncio su Instagram. La storia è visibile per sole 24 ore ma intanto ha incuriosito in molti. Cosa andrà a fare Totti ai Mondiali: si chiedono in molti dalla condivisione del video.

Totti in Qatar, l’annuncio sui social

Francesco Totti ha abituato a sorprendere in campo in passato ma lo sta facendo anche ora che non gioca più. L’ex capitano giallorosso ha condiviso una storia su Instagram dando un annuncio misterioso.

La storia sarà visibile solo per 24 ore e ha lanciato l’hashtag #ItaliaInQatar. “Ciao ragazzi, oggi pensavo che un’altra volta senza Italia nun se po’, e allora ce la porto io in Qatar. Tranquilli, non vi deluderò”.

Guarda il video di Totti

Cosa avrà in mente l’ex giallorosso?

In molti si stanno chiedendo cosa andrà a fare in Qatar Totti e per il momento si cela solo un grande mistero dopo la storia postata dall’ex capitano giallorosso.

Ci sono due strade che sembrano essere quelle percorribili. La prima è che sia una trovata pubblicitaria e che sia legata a qualche sponsorizzazione visto che Totti ha diversi accordi. Un’altra ipotesi più legata al calcio e al lavoro di scouting che Totti fa con la sua agenzia. Magari andrà ai Mondiali a scovare nuovi giovani talenti da avvicinare e lanciare nel grande calcio.

