Federico Fashion Style a Verissimo: ha fatto coming out per soldi?

Federico Fashion Style è ospite a Verissimo nel pomeriggio di sabato 21 gennaio 2023. Il famoso parrucchiere si confessa nel salotto televisivo della Mediaset. Secondo alcuni indiscrezioni, avrebbe fatto coming out per soldi.

Federico Fashion Style a Verissimo

Federico Fashion Style è ospite a Verissimo e girano delle voci particolari sulla sua testimonianza al programma di Silvia Toffanin. Il famoso parrucchiere si confessa e si racconta nel salone televisivo della Mediaset. Tanti dettagli verranno svelati sulla sua vita personale ma anche familiare. Secondo le ultime indiscrezioni, il parrucchiera è molto dimagrito e non starebbe in forma. Poi, sono circolate voci sul suo coming out.

Ha fatto coming out per soldi?

Secondo quanto riporta Alessandro Rosica, non soltanto Federico Fashion Style ammetterà di essere gay ma parlerà anche della sua ex. Secondo l’esperto di gossip, “ha sempre voluto tutelare sua figlia e ci tiene a precisare di aver sempre riferito tutto a Letizia anni fa”. Inoltre, aggiunge anche che il parrucchiere delle vip avrebbe scelto di dirlo in tv per “prendere fior di quattrini e far coming out davanti tutta Italia”. Si parla anche di una nuova relazione con il produttore musicale Vincent Arena.

