Margherita Fumero è la moglie di Enrico Beruschi, noto cabarettista e comico. Scopriamo qualcosa di più su di lei, che come il suo compagno di vita è un’attrice.

Enrico Beruschi, chi è la moglie Margherita Fumero

Margherita Fumero, moglie di Enrico Beruschi, è un’attrice che ha lavorato per diversi anni in coppia con il suo compagno, tanto che hanno anche recitato insieme nella commedia Due sul pianerottolo, sia in teatro che nel film del 1976 diretto da Mario Amendola. La passione della Fumero per la recitazione è nata da quando era molto piccola, e non è mai cambiata. Ha poi recitato a lungo nel varietà di successo Drive In con il compagno nel ruolo della moglie gelosa, e per questo ruolo ha vinto tre premi Telegatti.

Leggi anche: Chi è Enrico Beruschi: moglie, figlio, Sanremo, Striscia la Notizia, Drive In

Successi in tv

Margherita recitato anche nella serie televisiva Classe di ferro, ma è nota anche perchè ha partecipato al Festival di Sanscemo, parodia di Sanremo, e ha vinto Simpaticissima nel 1996. Inoltre, ha partecipato a La sai l’ultima? Vip e alla sitcom Camera Café nel ruolo della stagista Wanda.

Marito e figli

Enrico e Margherita insieme hanno avuto un figlio, Aleister Demon.