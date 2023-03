Ramadan 2023 al via per i musulmani: significato, quanto dura, cosa si fa e cosa è vietato

Ramadan ha avuto inizio per i musulmani di tutto il mondo. Si tratta del periodo spirituale più importante con diverse rigide regole da rispettare per un lungo periodo. Ecco quanto dura, cosa si fa ma soprattutto cosa è vietato.

Ramadan 2023 al via per i musulmani: significato

Ha inizio il Ramadan per i musulmani di tutto il mondo. La parola deriva dall’arabo ar-ramad e si traduce con «forte calore», «torrido» o «insopportabile». Questo per i musulmani è un periodo sicuramente di preghiera ma anche di astinenza. Per capire una sorta di Quaresima per i Cristiani cattolici ma con più limiti e soprattutto da rispettare tutti i giorni per tutta la durata. Infatti, il musulmano nelle ore previste deve astenersi da cibi, bevande alcoliche e rapporti sessuali.

Quanto dura e cosa si fa

Durante il Ramadan, l’obiettivo del fedele musulmano è crescere spiritualmente e avvicinarsi ad Allah: al centro delle giornate c’è la preghiera con il Corano. Per tutto il mese, dall’alba al tramonto il digiuno è obbligatorio per tutti i musulmani, ad eccezione di malati, donne incinte, chi si trova in viaggio, anziani e donne durante il ciclo mestruale. Poi, quando arriva il momento del pasto dopo il tramonto è il momento della famiglia di riunirsi. La colazione prima dell’alba (suhoor) normalmente si fa alle 4, prima della prima preghiera della giornata (fajr). Il pasto serale (iftar) può iniziare solo al termine della preghiera del tramonto (maghreb), normalmente intorno alle 19:30.

Il periodo del Ramadan dura di solito un mese e non cade ogni anno negli stessi giorni perché dipende dall’avvistamento della luna nuova. “Ramadan Mubarak” e “Ramadan Kareem” sono saluti comunemente scambiati in questo periodo, augurando rispettivamente al destinatario un mese benedetto e generoso.

