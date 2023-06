Mara Venier conferma il ritorno a Domenica In: “Squadra che vince non si cambia”

Mara Venier rassicura i fan, confermato il ritorno a Domenica In nella prossima edizione: "Squadra che vince non si cambia".

Mara Venier torna a Domenica In, spazzate via le voci di addio: “Squadra che vince non si cambia”. La conduttrice porta un po’ di chiarezza sul suo futuro dopo le indiscrezioni delle ultime settimane.

Mara Venier smentisce tutte le voci di addio e conferma il suo ritorno alla guida della prossima edizione di Domenica In. L’amatissima presentatrice aveva fatto preoccupare i suoi fan dopo l’ultima puntata del varietà domenicale Rai. Con la chiusura in vista dell’estate Mara Venier era parsa dubbiosa circa un suo ritorno per la prossima stagione. Dopo settimane di panico da parte dei fan, la conduttrice ha deciso di rassicurarli in un’intervista concessa a Super Guida TV, dove ha svelato di essere già al lavoro per preparare Domenica In 2023/2024: “Domenica In ci sarà. Ora inizierò a lavorare con il mio gruppo di lavoro che sarà sempre lo stesso perché squadra che vince non si cambia. Ci sarà anche il nuovo direttore Angelo Mellone con cui ho avuto degli incontri calorosi. Non ci ho ancora messo la testa sopra in quanto ho finito da poco questa edizione”.

Le soddisfazioni dell’ultima edizione: “Siamo andati anche meglio dello scorso anno”

La conduttrice, nel corso dell’intervista, si è inoltre detta compiaciuta dei risultati raggiunti nell’ultima edizione del programma. “Siamo andati anche meglio dello scorso anno.” -spiega fierissima Mara Venier- “Negli ultimi cinque anni il programma è cresciuto tantissimo. Non capisco molto di ascolti ma so che pur avendo una concorrenza forte come quella di Maria De Filippi con Amici il risultato ottenuto è stato straordinario. Non posso che essere contenta“.