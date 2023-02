Ilary e Totti verso la pace? L’indiscrezione corre, tanto che si dice che, forse per merito dei team legali, i due componenti della ex coppia tanto amata dagli italiani sono riusciti a scongiurare un processo e si va verso una soluzione consensuale.

Totti e Ilary verso la pace? Gli indizi

Secondo il Corriere della Sera i due sarebbero infatti vicini ad un accordo di pace per merito di Bastian Muller, l’imprenditore tedesco che si è avvicinato recentemente ad Ilary e ha fatto battere ancora il cuore della conduttrice tv. Rispetto all’inizio, i due si sarebbero in parte riavvicinati e la conduttrice televisiva che ora sarebbe disposta anche a cedere sulla consensuale evitando un lungo e difficile processo per il divorzio.

L’udienza per la separazione

La prima udienza per la separazione è fissata per il 14 marzo, ma a sorpresa l’ex coppia potrebbe decidere di evitare le lungaggini di un processo e accordarsi consensualmente. L’ex calciatore aveva già detto di essere disponibile a chiudere in maniera pacifica un accordo pur dovendo sborsare parecchi soldi. Lei sembrava essere maggiormente contraria a questa soluzione, ma forse con l’aiuto di Bastian Muller potrebbe aver deciso definitivamente di trovare una soluzione con l’ex marito. Ce la faranno a trovare una via d’uscita pacifica?