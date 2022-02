Olimpiadi Invernali 2022 italiani in gara oggi: dove e a che ora vederli?

Olimpiadi Invernali 2022 italiani in gara oggi: sono gli ultimi giorni ai giochi olimpici di Pechino e molti italiani sono ancora in corsa.

Olimpiadi Invernali 2022 italiani in gara oggi: continuano le gare nella giornata di venerdì 18 febbraio. Tanti gli atleti azzurri previsti nelle gare nel corso della giornata.

Olimpiadi Invernali 2022 italiani in gara oggi

Ecco l’elenco degli azzurri impegnati venerdì 18 febbraio nelle Olimpiadi Invernali in programma in Cina.

02.42, BOB: prove 5 e 6 bob a 4 uomini – Italia 1 (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Alex Verginer, Eric Fantazzini), Italia 2 (Mattia Variola, Josè Delmas Obou, Robert Gino Mircea, Alex Pagnini)

04.45, FREESTYLE: seeding run skicross uomini – Simone Deromedis

07.00, FREESTYLE: ottavi di finale skicross uomini – Simone Deromedis

07.35, FREESTYLE: quarti di finale skicross uomini – ev. Simone Deromedis

07.54, FREESTYLE: semifinali skicross uomini – ev. Simone Deromedis

08.00, BIATHLON: 12.5 km mass start donne – Dorothea Wierer

08.10, FREESTYLE: small e big final skicross uomini – ev. Simone Deromedis

09.30, SPEED SKATING: 1000 metri uomini – David Bosa

10.00, BIATHLON: 15 km mass start uomini – Lukas Hofer, Dominik Windisch (Thomas Bormolini seconda riserva)

11.30, PATTINAGGIO DI FIGURA: coppie di artistico, programma corto – Nicole Della Monica-Matteo Guarise, Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini

Gli italiani in gara: dove vederli

La diretta integrale sarà trasmessa in diretta streaming, con abbonamento, da Eurosport Player, visibile anche su Sky sui canali 210 e 211 e su Discovery+ che, proprio come successo per le Olimpiadi di Tokyo, offrirà una vasta gamma di canali tematici.

La diretta streaming sarà disponibile, sempre a pagamento, anche su DAZN, Amazon Prime Video Channels, Eurosport App, NOW e TIMVISION. La Rai fornirà invece una copertura di 100 ore divise tra i canali Rai 2 e Rai Sport: in questo caso invece si tratterà di una visione in diretta, gratis e in chiaro.

Le gare, tenendosi in Cina, con un fuso orario di sette ore avanti rispetto all’Italia, inizieranno di notte, intorno alle 2 del mattino, e termineranno nel primo pomeriggio.

LEGGI ANCHE: Olimpiadi invernali 2022: italiani in gara