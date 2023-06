Luis Sal replica a Fedez dopo gli attacchi del rapper: “Mi sono sentito emarginato”

Luis Sal ha voluto rispondere e replicare dopo gli attacchi di Fedez. Al centro della questione l’uscita di scena proprio di Sal dal podcast “Muschio Selvaggio”. Lo youtuber non ci sta e anche lui pubblica un video in cui spiega la sua versione-

Luis Sal replica a Fedez

Fedez e Luis Sal hanno litigato tanto da creare scompiglio mediatico. “Finalmente vi darò le tante agognate spiegazioni sulla ‘sparizione’ di Luis e vi dirò perché non ho potuto farlo prima. Mi sarebbe piaciuto – ha raccontato in un video Fedez – che a spiegare come mai non è più nel podcast fosse lui, per rispetto di questi tre anni di lavoro e del pubblico. Si sono create delle speculazioni immense, dei gossip totalmente fantascientifici quando la verità è molto meno tragica di quanto si possa pensare”. Queste sono solo alcune delle parole del video che Fedez ha pubblicato su Youtube per raccontare ciò che è successo e attaccare il suo vecchio amico. Non si è fatta così attendere la replica di Luis Sal.

Dopo gli attacchi del rapper: “Mi sono sentito emarginato”

Anche Sal ha usato il suo canale YouTube per rispondere. “Non doveva essere un altro luogo in cui si parlasse di Fedez ma col passar del tempo queste premesse vengono a mancare. Gliel’ho fato notare in tanti modi, da amico, e gliel’avete fatto notare anche voi nei commenti”, spiega lo youtuber. “Mi sono sentito emarginato nel mio stesso progetto, mi sentivo di non essere ascoltato né nella parte creativa né in quella esecutiva perché agiva senza coinvolgermi su tanti aspetti. Mi chiedeva scusa e continuava a farlo”, aggiunge.