Tosca D’Aquino, chi è: vita privata, marito, figli, malattia, Miss Italia e film dell’attrice

Tosca D’Aquino è un’attrice di origini napoletane ed ha iniziato la sua carriera nella recitazione con il teatro. La sua notorietà inizia negli anni 90′ con due film in particolare di Leonardo Pieraccioni.

Tosca D’Aquino, chi è: vita privata e malattia

Tosca D’Aquino è nata a Napoli il 10 giugno 1966. Nella sua vita ha avuto un ruolo fondamentale il teatro con cui ha iniziato a coltivare e sviluppare il suo talento nella recitazione.

Ha frequentato l’Accademia d’arte drammatica “Silvio d’Amico” e poi si è fatta notare negli anni 90′ in due film di Pieraccioni. I laureati e Il ciclone.

Non recitazione ma anche partecipazione in alcuni programmi televisivi. Nel 2005 conduce la 48 edizione dello Zecchino d’Oro affiancando Cino Tortorella, Francesco Salvi e Anna Munafò. Nel 2007 ha partecipato alla seconda edizione di Notti sul ghiaccio. Nel 2009 conduce la terza edizione del Premio Città dei Cavalieri di Malta.

Nel 2013 partecipa, in qualità di aiuto-chef, al programma culinario di Rai 1 La terra dei cuochi. Due anni prima aveva preparato una Mystery box nella prima edizione di MasterChef. Nel 2017 vince la seconda edizione di Bake Off Italia Celebrity Edition assieme alla sua amica Francesca Piccolo.

L’attrice ha raccontato in passato di avere avuto un problema al suo fisico. “Fino ai 30 anni circa non potevo lamentarmi di niente: nel complesso mi piacevo.

Con la prima gravidanza ho iniziato ad avvertire un senso di pesantezza agli arti inferiori che si è protratto anche a dopo il parto. Ho pensato fosse un malessere fisiologico“. “A 39 anni è arrivato il mio secondo figlio e il problema si è ripresentato, fino a diventare quasi insopportabile” ha raccontato l’attrice. “La mattina mi svegliavo con le gambe normali ma dopo raddoppiavano di volume: la diagnosi ufficiale è stata insufficienza venosa, il sangue scende ma fatica a risalire.

Non c’è una cura definitiva: bisogna imparare a conviverci e attuare una serie di comportamenti”. Calze elastiche, nuoto e niente più tacchi alti: “La cosa positiva è che gli ho detto definitivamente addio, ora uso quello basso, più sfigatello ma comodissimo“.

Tosca D’Aquino: marito e figli

L’attrice napoletana si è sposata la prima volta con l’ingegnere Mauro Gabrielli, il matrimonio è durato 7 anni. Da quella relazione è nato un figlio, Edoardo (1999). Tosca si è sposata per la seconda volta nel 2013 con il produttore Massimo Martino, dopo undici anni di convivenza e un figlio di nome Francesco (2005).

Miss Italia e film dell’attrice

Il 6 settembre 2019, ha preso parte in tv per l’ottantesima edizione di Miss Italia, in onda su Rai1. In televisione, ha avuto diverse partecipazioni in cui si è fatta apprezzare come in Torno Sabato, nel 2000, accanto a Giorgio Panariello. e nella fiction I bastardi di Pizzofalcone, dove dà il volto al vice sovrintendente Daniela Ottavia Calabrese. Ecco la lista dei suoi lavori principali al Cinema:

Rimini, Rimini – Un anno dopo, regia di Bruno Corbucci e Giorgio Capitani (1988)

Chiari di luna, regia di Lello Arena (1988)

Scugnizzi, regia di Nanni Loy (1989)

Kinski Paganini, regia di Klaus Kinski (1989)

Le cinque rose di Jennifer, regia di Tomaso Sherman (1989)

Il viaggio di Capitan Fracassa, regia di Ettore Scola (1990)

Ladri di futuro, regia di Enzo De Caro (1991)

Libera, regia di Pappi Corsicato – Episodio Aurora (1993)

I laureati, regia di Leonardo Pieraccioni (1995)

I buchi neri, regia di Pappi Corsicato (1995)

Il ciclone, regia di Leonardo Pieraccioni (1996)

Finalmente soli, regia di Umberto Marino (1997)

Grazie di tutto, regia di Luca Manfredi (1998)

Il cielo in una stanza, regia di Carlo Vanzina (1999)

Amore a prima vista, regia di Vincenzo Salemme (1999)

Made in China napoletano, regia di Simone Schettino (2017)

Una festa esagerata, regia di Vincenzo Salemme (2018)

