Oroscopo Branko settimanale 17-23 giugno, previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 17 al 23 giugno per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questa settimana? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo, pubblicata sul settimanale Chi, per questi caldi giorni di giugno.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 17-23 giugno

Vibrazioni molto positive dalla Luna per i nati nell’Ariete. È tempo di impegnarsi sul lavoro: con il giusto impegno si raggiungeranno gli obiettivi sperati. Ci saranno giorni difficili, ma li supererete con la vostra solita foga.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 17-23 giugno

I nati nel Toro dovranno approfittare della presenza di Venere per rischiare un po’, soprattutto negli affari. Insieme all’influenza di Mercurio, avete l’opportunità di sfruttare un periodo molto propizio.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 17-23 giugno

Il mese di giugno sarà un momento importante per i nati nei Gemelli. Vi aspetta una settimana di tutto rispetto: godetevi del meritato relax e approfittate dei regali di Venere, pronto a donarvi giorni di passione.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 17-23 giugno

I nati nel Cancro affronteranno tante difficoltà quest’estate. Prendetevi questa settimana per rilassarvi e prepararvi alle sfide in arrivo. Dedicatevi all’amore e al vostro partner.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 17-23 giugno

Giorni amari per quanto riguarda i nati nel Leone, la cui estate comincia con molte difficoltà nei rapporti con gli altri. A queste si aggiungono anche conflitti interiori, per un periodo di dubbi che verrà spazzato via solo con il favore di Nettuno.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 17-23 giugno

Gli ultimi giorni di primavera saranno fondamentali per i Vergine, che porranno in questo periodo le basi per il proprio futuro. L’inizio estate all’insegna di Mercurio innescherà un periodo di grande crescita professionale.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 17-23 giugno

Buone notizie per i nati nella Bilancia tra il 17 e il 20 giugno. L’influenza positiva dei Gemelli e dell’Acquario contribuirà ad un periodo di ottime fortune in ambito lavorativo e finanziario.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 17-23 giugno

Per gli Scorpione parte un’estate che desidereranno non finisca mai. Sarà una stagione piena d’amore e passione. Ottime notizie per i single, che avranno in questi giorni il supporto di Venere.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 17-23 giugno

Tanto sostegno dalle stelle per i nati nel Sagittario. Plutone, Saturno, Urano e Giove vi copriranno le spalle nel lavoro. I primi giorni d’estate vi riserveranno tante soddisfazioni, sia materiali che affettive.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 17-23 giugno

L’influenza negativa del Cancro metterà a dura prova i nati nel Capricorno durante i primi giorni d’estate. I più giovani dovranno dimostrare di aver fatto la scelta giusta, i più anziani saranno costretti a reinventarsi.

Acquario, le previsioni settimanalidi Branko 17-23 giugno

La primavera degli Acquario si chiude con la Luna nel segno. È un buon momento per fermarsi a riflettere e ad affrontare problemi importanti e questioni irrisolte.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 17-23 giugno

I nati nei Pesci si troveranno di fronte a un periodo cruciale. L’astrologo sconsiglia di esitare: è il momento di prendere una decisione definitiva e di chiudere la partita.