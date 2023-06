Commisso si tiene stretto Italiano e attacca il West Ham: “Sono degli animali”

Commisso ha parlato a termine della gara contro il West Ham persa dalla sua Fiorentina. Il numero uno dei viola ha avuto parole molto duro per quello che è successo a causa dei tifosi inglese. Poi, ha parlato anche del futuro del tecnico Italiano.

Commisso si tiene stretto Italiano

Rocco Commisso al termine della gara persa dalla Fiorentina in finale di Conference League contro il West Ham, ha parlato del futuro e della sua convinzione di tenere l’allenatore Vincenzo Italiano. “E’ un punto fermo”, sono state le parole del numero uno dei Viola.

Il presidente viola attacca il West Ham: “Sono degli animali”

Dure le parole di Commisso contro l’ambiente del West Ham. “Che devo dire? Mi aspettavo che potessimo vincere questa partita, ma ci sono stati alcuni casi in campo dove cui l’arbitro avrebbe dovuto fare la differenza, Jovic con il naso rotto, l’altro fatto è quello di Biraghi. Ho parlato con il presidente della Premier League e gli ho detto che quelli là sono tutti animali per come hanno trattato i nostri giocatori”.

Poi arriva la risposta del club inglese che condanna gli atteggiamenti dei tifosi. “Il West Ham United condanna senza riserve il comportamento di un piccolo numero di persone che hanno lanciato oggetti in campo durante la finale di UEFA Europa Conference League – si legge nella nota – . Queste azioni non hanno posto nel calcio e non rappresentano in alcun modo i valori della nostra squadra e della stragrande maggioranza dei nostri tifosi, che si sono comportati in modo impeccabile a Praga questa settimana e durante le nostre ultime due stagioni in giro per l’Europa. In linea con il nostro approccio di tolleranza zero, chiunque venga identificato vedrà i propri dettagli trasmessi alla polizia e verrà punito con sanzioni esemplari, non potendo quindi entrare nel London Stadium né viaggiare con il club per molto tempo”.