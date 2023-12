Tommaso Paradiso a Torino: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Tommaso Paradiso a Torino si esibisce in concerto in occasione del suo tour che lo ha portato in giro negli ultimi mesi.

Tommaso Paradiso a Torino si esibisce in concerto nella serata di mercoledì 6 dicembre in occasione del suo tour 2023 che con questa tappa termina. I biglietti sono ancora disponibili.

Tommaso Paradiso a Torino: scaletta delle canzoni

Tommaso Paradiso si esibisce in concerto nella serata di mercoledì 6 dicembre al Pala Alpitour di Torino. Nella scaletta ci saranno anche i brani dell’album Sensazione Stupenda ma non mancheranno anche le altre canzoni:

Fine dell’estate

Fatto di te

New York

Love

Sold Out

Zero stare sereno

Magari no

Lupin

Tra la strada e le stelle

La luna e la gatta

La stagione del Cancro e del Leone

Da sola in the Night

Piove in discoteca

Questa nostra stupida canzone d’amore

Riccione

Tutte le notti

Ricordami

Felicità pu**ana

Non avere paura

Completamente

Biglietti del concerto

I biglietti del concerto di Torino sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Con questa si chiude il tour 2023 ma il prossimo anno sono previste altre tappe e date dell’artista. La prima tappa del prossimi anno è a Roma nel mese di luglio all’Ippodromo delle Capannelle. A seguire Pistoia, Servigliano, Capaccio Paestum, Molfetta e Diamante.

