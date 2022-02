Tom Holland con Totti e il sindaco Gualtieri: un particolare incontro

Tom Holland, Totti e il sindaco di Roma Gualtieri si incrociano per qualche minuto per ammirare insieme la bellezza della città. L’attore di Spiderman era in Campidoglio per girare uno spot pubblicitario.

Tom Holland con Totti e il sindaco Gualtieri

Tom Holland e Francesco Totti erano impegnati al Campidoglio nelle riprese di uno spot pubblicitario, quando il sindaco li ha visti e si è fermato per salutarli. Divertente lo scambio di battute, poi, quando il sindaco Gualtieri, indicando a un impressionato Holland un balconcino con vista sui Fori Imperiali, gli dice: “Quello è il mio ufficio”. “Davvero? Che posto incredibile, mai visto nulla di simile!”, la reazione del giovane attore.

“Una bella sorpresa incontrare in Campidoglio il Capitano Francesco Totti e una star di Hollywood come Tom Holland impegnati nelle riprese di uno spot. Roma è così, un set naturale straordinario dove ogni angolo è bellezza” , scrive Gualtieri su Facebook pubblicando anche il video del breve incontro.

Tom Holland incontra anche Rovazzi

Tom Holland a Roma ha incontrato anche qualcun altro. La sua foto con Fabio Rovazzi, ha infatti fatto esplodere il web. L’attore ha pranzato insieme al cantante di Andiamo a comandare e Faccio quello che voglio, in un noto albergo romano che da sul Colosseo. “Prossima volta carbonara, bro” questo il simpatico sottotitolo del post di Rovazzi su instagram che lo mostra al fianco del volto di Peter Parker.

