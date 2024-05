“The exchange – disegniamo insieme il futuro del lavoro”, l’annual conference di ManpowerGruop

Entro il 2030, l’intelligenza artificiale trasformerà l’80% delle professioni. In parallelo, dalla transizione green nasceranno 30 milioni di posti di lavoro in più, con un conseguente gap di competenze, in un contesto in cui 5 generazioni lavorano insieme con esigenze e obiettivi diversi. Di queste rivoluzioni e delle sfide che portano con sé nel mondo del lavoro si parlerà alla prima Annual Conference di ManpowerGroup Italia dal titolo “The Exchange – Disegniamo insieme il futuro del lavoro”, in programma il prossimo 30 maggio presso il Superstudio Events di via Tortona 27 a Milano e che oggi rivela la line-up completa di speaker e manager che animeranno l’evento. Un’agenda ricca di momenti di confronto, workshop, keynote speech e roundtable che vedrà avvicendarsi sul palco esperti, economisti, professori universitari, leader d’impresa e startup di rilevanza nazionale e internazionale.

L’appuntamento indagherà le nuove tendenze che stanno rimodellando il lavoro, al fine di delineare i contorni delle organizzazioni del futuro. Il dibattito che alimenterà la giornata costituirà, infatti, lo spunto per stilare il primo Manifesto sul futuro del lavoro al tempo dell’intelligenza artificiale, un progetto di co-creazione per comprendere gli impatti dell’IA sulle aziende del domani.

Gionfriddo (Ad): “Serve fornire strumenti utili a leggere le trasformazioni delle aziende”

“Con l’Annual Conference vogliamo offrire un momento unico di discussione su alcune delle principali sfide con cui ci troviamo a confrontarci ormai quotidianamente”, ha dichiarato Anna Gionfriddo, Amministratrice Delegata di ManpowerGroup Italia. “In un’epoca in cui l’Intelligenza Artificiale è protagonista e si fanno strada nuovi paradigmi e modelli di lavoro, anche in relazione alle sfide per la sostenibilità, sentiamo l’urgenza di fornire strumenti utili a leggere le trasformazioni che stanno interessando le aziende. Il lavoro di dibattito che faremo nel corso della giornata e da cui nascerà il Manifesto rappresenta un invito a immaginare e disegnare insieme il futuro. Con questo appuntamento vogliamo raccogliere la sfida di plasmare collettivamente le prossime fasi di sviluppo del mondo del lavoro”.

L’agenda della giornata

Dopo un’introduzione di Anna Gionfriddo, AD di ManpowerGroup, l’evento sarà aperto dal keynote speech di Luciano Floridi, filosofo e Founding Director del Digital Ethics Center all’Università di Yale, che delineerà la strada da percorrere per sviluppare un’IA etica e sostenibile. L’innovazione e le strategie per ridisegnare nuovi modelli organizzativi saranno invece al centro del panel “Leader in campo per un futuro migliore”. La mattinata terminerà con lo speech di Marta Dassù, Senior Advisor European Affairs per The Aspen Institute, dal titolo “Le sfide del futuro, tra geopolitica e demografia”.

Nel pomeriggio si susseguiranno due roundtable. La prima “Green & Circular Economy”, dopo un intervento di Ruth Harper, Chief Sustainability Officer, ManpowerGroup Global, sarà introdotta da Giovanni Soldini, navigatore oceanico e pioniere nello sviluppo di tecnologie e assetti innovativi per barche da corsa, e approfondirà le azioni da intraprendere per generare un impatto positivo sull’ambiente e sulla comunità. A seguire, Amalia Ercoli Finzi, consulente della NASA, dell’ESA e dell’ASI e tra i principali Investigator della Missione Rosetta, con la figlia Elvina Finzi, Ph.D. in Ingegneria Nucleare, apriranno il momento di confronto dal titolo “Workmates: generazioni a confronto”. Al centro, le sfide poste dalla compresenza di cinque differenti anagrafiche sul luogo di lavoro e la “rivoluzione culturale” in atto.

Il workshop “Artificial e People Intelligence”

Il workshop dal titolo “Artificial & People Intelligence”, ospiterà, invece, un dialogo tra direttori risorse umane, esperti del mondo del lavoro e di IA, quali Paola Pisano, Professore associato di Business e Innovation Management, già Ministro dell’Innovazione e digitalizzazione, Cosimo Accoto, visiting scientist presso il Sociotechnical Systems Research Center del MIT di Boston, Tomas Chamorro, professore di Business Psychology alla University College London e alla Columbia University e Chief Innovation Officer di ManpowerGroup, e Leandro Pecchia, Professore di Ingegneria Biomedica dell’Università Campus Bio-Medico di Roma.

Dal dibattito generato durante la giornata e, in particolare, dal workshop prenderà forma il primo Manifesto sul futuro del lavoro al tempo dell’intelligenza artificiale che sarà presentato in un panel dedicato, al termine dei lavori. Chiuderà la giornata l’intervento di Stefano Boeri, Architetto e Urbanista, attuale Presidente della Triennale di Milano, che guiderà il pubblico alla scoperta della città del domani, svelando e anticipando nuovi luoghi e modi di lavorare.

I partecipanti ai panel

Ai vari panel della giornata parteciperanno imprenditori, manager, esperti e istituzioni, tra cui: Andrea Angelino, Amministratore Delegato e Direttore Generale FerServizi, Pierpaolo Antonioli, CEO Dumarey Automotive Italia SpA and CTO Dumarey Group, Giovanni Arena, CEO e Direttore Generale Gruppo Arena, Francesca Bardelli Nonino, Stefano Cappello, Founder Limenet, Enrico Cattaneo, Editor in Chief MIT Technology Review Italia e Director Opinno, Marcello Cattani, Presidente e Amministratore Delegato Sanofi Italia, Mirella Cerutti, Regional Vice President SAS, Gianni Cicogna, Founder di SmartPeg, Jonathan Hernø, Head of Operations Vestas Blades Italia, Susanna Martucci, Founder & CEO Alisea Srl società benefit, Eleonora Valè, Psicologa del lavoro e Head of Wellbeing Trainect. Per le Istituzioni interverrà Walter Rizzetto, Presidente Commissione Lavoro pubblico e privato alla Camera dei Deputati.

L’evento si terrà a Milano presso Superstudio Events in partnership con Opinno, MoSt, Sky TG24, MIT Technology Review Italia e Linc Magazine. È aperto al pubblico previa iscrizione e fino a esaurimento posti. Per i dettagli del programma e l’iscrizione è possibile consultare il link https://info.manpower.it/manpowergroup-annual-conference.