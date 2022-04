Carbonara day: quali sono gli ingredienti della ricetta originale?

Oggi è mercoledì 6 aprile ed è il giorno dedicato alla carbonara, piatto tipico della cucina italiana. Ma qual è la ricetta originale della carbonara? Quali sono gli ingredienti che davvero caratterizzano questo piatto tanto imitato nel mondo?

Carbonara day: cosa c’è da sapere sul piatto italiano

Sugli ingredienti ideali per preparare una carbonara come si deve si è spesso dibattuto, anche perchè in Italia il piatto è stato in varie regioni rivisitato a seconda delle usanze culinarie.

La carbonara, comunque, è davvero un piatto semplice da preparare e in 15 minuti può essere pronta. All’inizio veniva preparata con le uova intere, ma con il tempo si è iniziato sempre più a farla utilizzando solo i tuorli.

Ricetta originale carbonara: gli ingredienti

La carbonara è un piatto tipico romano e, secondo la ricetta originale, si prepara con usando alcuni tipi di pasta quali gli spaghetti, i rigatoni, i bucatini oppure le mezze maniche (molto usate a Roma, che è anche la capitale della carbonara).

Per quanto riguarda il formaggio da utilizzare, i fedelissimi alla ricetta originaria usano soltanto il pecorino romano DOP stagionato (rifiutando l’uso del parmigiano) il guanciale senza cotenna (quindi niente uso di pancetta o bacon in sostituzione) e infine il pepe nero, necessario per insaporirla. I grandi specialisti della carbonara usano il pepe il grani macinato al momento.

Utilizzando questi ingredienti ne uscirà un piatto davvero ricco e cremoso, come la tradizione tramanda!