Tiziano Ferro ha confessato di essere stato un alcolista e lo fa con un post personale sui social. Intanto, si celebrano in modo caratteristico i 20 anni di uscita di un suo album.

Tiziano Ferro e l’alcolismo: “Ho smesso di bere”

Tiziano Ferro ha confessato di essere stato un alcolista e di aver smesso di bere: “7 anni dall’ultimo bicchiere e dal primo giorno con la serenità di accettare le cose che non posso cambiare. Semplicemente e onestamente, solo grato” ha scritto il cantautore di Latina sul proprio profilo Instagram e Facebook.

“Ero un alcolista e volevo morire. Una sera la band mi convinse a bere. E da lì non mi sono fermato più. Bevevo quasi sempre da solo, l’alcol mi dava la forza di non pensare al dolore e alla tristezza, ma mi portava a voler morire sempre più spesso. Ho perso occasioni e amici. Io ero un alcolista. L’alcolismo ti guarda appassire in solitudine, mentre sorridi di fronte a tutti” aveva raccontato lo stesso Ferro nel documentario sulla propria vita.

Il nuovo album è uscito

Nel frattempo è uscito il nuovo “vecchio” album dal titolo “111”. Carosello Records pubblica esclusivamente in digitale l’album e a breve sarà disponibile anche in vinile a tiratura limitata. Tra le 13 canzoni autobiografiche contenute al suo interno, i singoli “Sere nere”, “Non me lo so spiegare” e “Xverso”. Con questa uscita si celebrano i 20 anni d’uscita dello stesso album.