Madonna, come sta dopo la malattia: “Salvata dagli angeli”

Madonna, come sta dopo la malattia: la pop star ha raccontato di sentirsi una miracolata dopo il periodo complicato che ha attraversato. La cantante è carica per il suo nuovo tour mondiale per lasciarsi anche il periodo complicato alle spalle.

Madonna, come sta dopo la malattia

La celebre pop star Madonna ha fatto preoccupare molto i suoi fan lo scorso giugno quando, nel bel mezzo dei preparativi per il suo Celebration Tour, è stata ricoverata d’urgenza a New York per una preoccupante infezione batterica. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio. La cantante sembra essersi ripresa del tutto ed è ora in giro sui palchi di tutta l’Europa. Proprio durante una delle date europee Madonna si è lasciata andare con il suo pubblico, raccontando le sue paure e il suo sollievo dopo il ricovero di giugno. Ne ha parlato ad Anversa, durante il suo concerto allo Sportpaleis: “Meno di quattro mesi fa, ero in ospedale ed ero priva di sensi. La gente pensava sarei morta, dicevano che avrei potuto non farcela. È un dannato miracolo che io sia qui adesso“. Dopo un periodo difficile, la pop star sta decisamente meglio tanto che è pronta a partire per il suo nuovo tour mondiale che a fine novembre farà tappa anche in Italia, a Milano.

“Salvata dagli angeli”

La cantante ha raccontato di sentirsi una miracolata. “So di avere avuto degli angeli che mi hanno protetto. Ecco quello che ho capito: se non credi negli angeli, non ne vedrai mai uno e non sarai mai tratto in salvo. Quattro mesi fa, a New York, degli angeli mi hanno protetto”, dice Madonna ai suoi fan.