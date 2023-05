Tiziano Ferro in Sardegna in concerto il 16 luglio 2023: come comprare i biglietti disponibili

Tiziano Ferro in Sardegna arriva in concerto in occasione del suo nuovo tour 2023. Ecco come e dove acquistare i biglietti.

Tiziano Ferro in Sardegna in concerto il 16 luglio 2023

A partire dal 7 giugno prenderà il via il “TZN 2023”, tour organizzato da Live Nation che vedrà protagonista assoluto negli stadi italiani il cantante Tiziano Ferro che ha lanciato anche il suo ultimo singolo “Destinazione mare”. “Questo singolo è un inno alla vita nuova – racconta Tiziano Ferro – una canzone che racconta le fasi di cambiamento che attraversiamo ponendo fiducia cieca nel futuro. Merk & Kremont geni assoluti con i quali ho collaborato per la prima volta, hanno prodotto questo brano vestendolo in puro stile elettro dance. E la duplicità tra testo crepuscolare e suoni da dance floor è ciò che più mi appassiona di Destinazione Mare”. In questo suo tour è stata inserita anche una data in Sardegna nel luglio del 2023.

Come comprare i biglietti disponibili

Ferro arriva alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula per un evento unico in Sardegna, il 16 luglio alle 21:30. I biglietti sono disponibili a partire da martedì 9 maggio, alle 12, su Ticketmaster.it, Ticketone.it, Vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati compreso Box Office Sardegna in Viale Regina Margherita a Cagliari.