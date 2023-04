Derby Champions Milan-Inter: le date della semifinale e l’ultima volta in Coppa tra le due squadre

Derby Champions Milan-Inter: ecco quando le due squadre si sfideranno nella competizione europea della stagione 2022-23. Inoltre, non è la prima volta che le due milanesi si sfidano nell’ex Coppa dei Campioni. Ecco due degli ultimi precedenti.

Derby Champions Milan-Inter: le date della semifinale

In una delle due semifinali di Champions League è sfida tra Milan e Inter. Un derby tutto italiano che porterà dopo tanti anni dall’ultima volta, un’italiana in finale della competizione europea. Ecco quando le due squadre si sfideranno in questa doppia sfida. Il programma della Champions prevede l’andata il 9-10 maggio e il ritorno il 16-17. Milan-Inter si giocherà mercoledì 10 maggio. Inter-Milan, al ritorno, martedì 16 maggio. Sempre alle ore 21.

L’ultima volta in Coppa tra le due squadre

Le due squadre milanesi si sono già incontrati in Champions in passato. A maggio 2003 Inter e Milan diedero si registrarono due pareggi, per 0-0 in Milan-Inter e per 1-1 in Inter-Milan. Dopo lo 0-0 dell’andata, Shevchenko segnò il goal del vantaggio rossonero che valse la finale. All’Inter non bastò il goal di Martins arrivato nel finale. Ad aprile 2004 Milan e Inter giocarono i quarti di finale di Champions. Derby d’andata Milan-Inter, con risultato di 2-0 per i rossoneri (Stam e Shevchenko per il successo rossonero), ritorno di 1-0 con goal di Shevchenko, poi divenuto 3-0 a tavolino per incidenti sugli spalti con un fumogeno che colpì il portiere rossonero Dida.

