Tiziana Panella, chi è il compagno Anthony Acconcia?

Tiziana Panella, conduttrice di Tagadà, ha un compagno chiamato Anthony Acconcia. Vediamo meglio chi è la dolce metà della giornalista televisiva.

Tiziana Panella è attualmente legata ad Anthony Acconcia, manager e politico. Nato negli Stati Uniti il 16 maggio 1964, è laureato in Scienze Politiche presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. Manager di lungo corso, esperto in controllo di gestione degli Enti Locali, marketing e programmatore analista informatico, è stato eletto per due volte sindaco di Copodrise negli anni ’90.

Oltre ad aver avuto una esperienza politica nelle istituzioni, ha poi ricoperto importanti incarichi, come direttore generale della Provincia di Caserta, direttore generale del Consorzio Asi di Caserta, consulente di Anciform, Ancitel e presidente del Comitato di Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci ASL CE1.

Anthony Acconcia è attualmente Amministratore Unico di A.IR. Autoservizi Irpini Spa (società a capitale pubblico controllata per il 100% dalla Regione Campania) dal 18 marzo 2020, quando è stato nominato dall’assemblea dei soci su indicazione del socio di maggioranza.

Ex marito e figli

La conduttrice Tiziana Panella è stata sposata con un neurochirurgo di 15 anni più grande di lei, da cui ha avuto la sua unica figlia, Lucia.