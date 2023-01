Titanic al Cinema in 3D nel 25esimo anno dalla sua uscita: ecco quando arriva nelle sale

Titanic al Cinema nel 2023 per festeggiare il 25esimo anniversario della sua uscita. Arriva in 3D in un periodo speciale.

Titanic torna al Cinema nel 2023, in occasione del 25 anno di anniversario della sua uscita. Paramount Pictures e 20th Century Studios presentano una produzione Lightstorm Entertainment, realizzando una versione in 3D per l’occasione.

Il cast è formato da Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Frances Fisher, Bernard Hill, Jonathan Hyde, Danny Nucci, Gloria Stuart, David Warner, Victor Garber e Bill Paxton. Scritto e diretto da James Cameron, il film è stato prodotto da Cameron e Jon Landau, mentre Rae Sanchini è la produttrice esecutiva.

Il film ha vinto un numero record di 11 Oscar, tra cui miglior film, miglior regia, miglior fotografia, miglior montaggio, miglior scenografia, migliori costumi, miglior colonna sonora originale, miglior canzone originale, miglior sonoro, miglior montaggio sonoro e migliori effetti speciali.

Alla sua prima uscita, nel 1997, il film è diventato il campione d’incassi mondiale numero 1 di tutti i tempi ed è attualmente il terzo film di maggior incasso a livello mondiale.

Ecco quando arriva nelle sale

Per celebrare il suo 25° anniversario, è stata realizzata una versione rimasterizzata del film di James Cameron. Per l’occasione è stato pubblicato sia un nuovo poster ufficiale sia un inedito trailer per dare appuntamento a tutti gli appassionati del film nelle sale cinematografiche il giorno 9 febbraio 2023. Dunque, si potrà festeggiare San Valentino e allo stesso tempo il filn nelle sale. La storia romantica ritorna in un periodo romantico nel 25 anno dalla sua uscita.

